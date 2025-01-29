Canacero: ABD’nin çelik ihracatı Meksika çelik sektörüne zarar veriyor

Meksika Çelik Birliği Canacero, Trump yönetiminin yakın gelecekte uygulamayı planladığı korumacı önlemlerin daha da kızıştırdığı ABD ve Meksika arasındaki ticaret anlaşmazlığında Meksika çelik sektörünü savundu.

Canacero Meksika çelik sektörünün ABD’nin ülkeye yaptığı nihai mamul ihracatının önemli ölçüde artmasına bağlı olarak zorlu bir dönemden geçtiğini ve ABD hükümetinin Meksika’nın çelik ihracatına yönelik son iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere ABD Meksika ile yaptığı çelik ticaretinde 2015 ve 2023 yılları arasında yıllık ortalama 1,2 milyon mt ticaret fazlası kaydetti. 2024 yılında bu fazla iki katına çıkarken, Meksika’nın ABD’ye yaptığı ihracat %2 düşüş, ABD’nin Meksika’ya yaptığı ihracat ise %21 artış kaydetti. Birliğin verilerine göre Meksika 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Çin’den ithal ettiği çeliğin yalnızca 580 mt’unu ihraç etti. Toplam ihracatın %0,02’sini oluşturan bu tonaj, Meksika’nın Çin menşeli malzemenin Meksika üzerinden ABD’ye ihraç edildiğine yönelik iddiaları da yalanlıyor.

Meksika USMCA anlaşması kapsamında bölgeselleşme ve entegrasyon faaliyetlerini sürekli olarak desteklese de mevcut görünümde Meksika çelik sektörü dezavantajlı durumda. 2024 yılında ABD Meksika piyasasının %15,9’unu elinde bulundururken, ABD’nin yaptığı ithalatta Meksika'nın payı yalnızca %2,2 oldu. Canacero, Meksika’nın bölgeyi ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin yaptığı adaletsiz ihracattan korumak için gerekli önlemleri aldığını ifade etti. Birliğe göre Çin’in vergilerden kaçınma, hükümet teşvikleri, kapasite fazlası, gümrükte sahtecilik ve diğer yolları kullanarak gerçekleştirdiği adaletsiz ticarete karşı en iyi savunma yolu USMCA anlaşmasına ve bölgesel entegrasyon çalışmalarına uyum sağlamak.