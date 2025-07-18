ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025 yılı Mayıs ayında %31,6 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %31,6 artış ve 2024'ün Mayıs ayına kıyasla %22,4 düşüşle 54.244 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 44,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 72,6 milyon $’a kıyasla 60,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 32.862 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 41.396 mt’a kıyasla 39.205 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 14.865 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.