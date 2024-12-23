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Meksika’nın çelik ihracatının değeri Ekim ayında %7,1 yükseldi

Pazartesi, 23 Aralık 2024 14:46:26 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın dış piyasalara yaptığı nihai mamul ihracatının değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %7,1 düşüşle 1.03 milyar $ seviyesinde yer alarak son 25 ay görülen aşağı yönlü hareketi sona erdirdi.

Aynı ayda ülke yıllık %3,3 düşüşle 2,66 milyar $ değerinde çelik ithal etti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat değeri %9,5 düşüşle 9,92 milyar $’a gerilerken ithalat değeri %14,3 düşüşle 25,79 milyar $ oldu.

Ekim ayında ülkenin çelik sektörü %8,8 düşüşle 1,63 milyar $ değerinde ticaret açığı verdi. Ocak-Ekim döneminde ise bu rakam %17 düşüşle 15,88 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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