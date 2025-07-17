 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin slab ithalatı...

ABD’nin slab ithalatı 2025 yılı Mayıs ayında %70,3 yükseldi

Perşembe, 17 Temmuz 2025 09:55:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %70,3 ve yıllık %13,1 artışla 559.175 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 191 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 339,3 milyon $’a kıyasla 315,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Nisan ayında kaydedilen 250.655 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 366.904 mt’a kıyasla 325.655 999 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 161.583 mt ile Meksika ve 28.377 ile Avustralya takip etti


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Brezilya Avustralya Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025 yılı Mayıs ayında %6,5 arttı

17 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Mayıs ayında %9,8 arttı

16 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de sıcak rulo sac, kaplamalı ve soğuk rulo sac fiyatları, düşük talep baskısı nedeniyle zayıf

11 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 28. Hafta, 2025

10 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac piyasası olumlu beklentilere bağlı olarak yatay seyretti

10 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları zayıf talep ve nakliyedeki belirsizliklere rağmen yatay seyretti

10 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ağustos ayı için yerel yassı mamul fiyatlarını 100 RMB/mt yukarı çekti

10 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan Çin’den galvalum çelik ithalatında hile tespit etti, antidamping vergisinin kapsamını genişletti

09 Tem | Çelik Haberler

Malezya üç ülkeden ithal galvanizli saca geçici antidamping vergisi getirdi

07 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 27. Hafta, 2025

04 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis