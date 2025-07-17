ABD’nin slab ithalatı 2025 yılı Mayıs ayında %70,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %70,3 ve yıllık %13,1 artışla 559.175 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 191 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 339,3 milyon $’a kıyasla 315,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Nisan ayında kaydedilen 250.655 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 366.904 mt’a kıyasla 325.655 999 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 161.583 mt ile Meksika ve 28.377 ile Avustralya takip etti