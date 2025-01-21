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Canacero: Meksika’nın ABD’ye yaptığı çelik ihracatı bir tehdit değil

Salı, 21 Ocak 2025 10:04:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Meksika Çelik Birliği Canacero, ülkenin ABD’ye yaptığı çelik ihracatının bir tehdit oluşturmadığına ve ABD’nin kendi yaptığı ihracattan büyük ölçüde faydalandığına yönelik bir açıklama yaptı.

Canacero’ya göre, ABD çelik sektörünün sürekli sözünü ettiği şekilde Meksika’nın çelik ihracatının ABD’de tesislerin kapatılmasına ve işçilerin işten çıkarılmasına dair iddiaların temeli yok.

Bununla birlikte ABD’nin kendi kaynaklarına göre ülke Meksika ile yaptığı çelik ticaretinde 2015 ve 2023 yılları arasında yıllık ortalama 1,2 milyon mt ticaret fazlası kaydetti.

2024’ün Ekim ayı verileri de dahil edildiğinde 2024 yılında bu ticaret fazlası 4,1 milyar $ ile 2,4 milyon mt seviyelerine ulaştı.

Meksika’nın aynı yılda ABD’ye yaptığı ihracat ise yıllık %13 düşüş kaydederek 2015 yılında görülen seviyelere geriledi.

Canacero, Çin’den alınan malzemelerin ABD’ye ihraç edildiğine yönelik iddiaların da asılsız olduğunu söyledi. Birliğin verilerine göre Meksika 2024 yılında Çin’den yalnızca 578 mt çelik ithal etti. Bu tonaj Meksika’nın toplam çelik ithalatının %0,02’sini oluştururken ülkenin yaptığı ihracatın %83,1’i yerel üretimden tedarik ediliyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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