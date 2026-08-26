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Siderperu'nun net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde %54,4 arttı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 09:47:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu 2026 yılının ikinci çeyreğinde 14,64 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin net kârı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 9,48 milyon $ seviyesine kıyasla %54,4 arttı.

Şirket söz konusu artışın daha yüksek satış tonajları, operasyonel verimliliğe verilen önem, finansman giderlerinin daha sıkı kontrol edilmesi ve olumlu kur etkilerinden kaynaklandığını belirtti.

Siderperu'nun net satışları %18,2 artışla 108,41 milyon $ seviyesine çıkarken üretim maliyetleri %14,6 artışla 154,43 milyon $ oldu. Şirketin brüt kârı %45,4 artışla 26,07 milyon $ seviyesine yükselirken, faaliyet kârı %54,6 artışla 21,69 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Brezilyalı Gerdau grubunun kontrolündeki Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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