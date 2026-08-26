Siderperu'nun net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde %54,4 arttı

Perulu çelik üreticisi Siderperu 2026 yılının ikinci çeyreğinde 14,64 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin net kârı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 9,48 milyon $ seviyesine kıyasla %54,4 arttı.

Şirket söz konusu artışın daha yüksek satış tonajları, operasyonel verimliliğe verilen önem, finansman giderlerinin daha sıkı kontrol edilmesi ve olumlu kur etkilerinden kaynaklandığını belirtti.

Siderperu'nun net satışları %18,2 artışla 108,41 milyon $ seviyesine çıkarken üretim maliyetleri %14,6 artışla 154,43 milyon $ oldu. Şirketin brüt kârı %45,4 artışla 26,07 milyon $ seviyesine yükselirken, faaliyet kârı %54,6 artışla 21,69 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Brezilyalı Gerdau grubunun kontrolündeki Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.