Tenova NeoSmelt’in Avustralya’daki projesine DRI teknolojisi sağlayacak

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, BlueScope, BHP, Rio Tinto, Woodside Energy ve Mitsui Iron Ore Development gibi şirketlerin desteklediği NeoSmelt’in Avustralya'daki pilot çelik tesisine doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisi sağlayacağını duyurdu.

Avustralya karbonsuzlaşma hedeflerinde ilerliyor

Pilot tesis, Pilbara bölgesinden çıkarılan demir cevherini kullanarak DRI-elektrikli eritme fırını (DRI-ESF) yöntemiyle çelik üretimi gerçekleştirmeyi ve geleneksel yüksek fırın-bazik oksijen fırını (BF-BOF) yöntemlerine kıyasla karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. DRI tesisi, Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirilen ENERGIRON DRI teknolojisini kullanacak. Yılda 50.000 mt’a kadar DRI üretecek şekilde tasarlanan ekipmanın, hammadde olarak doğal gaz veya hidrojen kullanma desteğiyle üretimde esneklik sağlaması planlanıyor.

NeoSmelt girişimi, küresel karbon salımının yaklaşık %7-9’unu oluşturan çelik sektörünün geçtiği karbonsuzlaşma sürecinin önemli parçalarından biri. Hidrojen ve doğal gaz kullanımı ile karbon yakalama teknolojisini birleştiren proje yeşil çelik üretimi için ihtiyaca göre ölçeklendirilebilir bir alternatif olacak.