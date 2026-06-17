IEEFA: Elektrolizör verimliliği Avustralya’nın yeşil demirdeki rekabetçiliğinde kritik rol oynuyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Avustralya yeşil demir sektörünün gelişiminde elektrolizör maliyetlerini düşürmekten ziyade elektrolizör verimliliğini artırmak daha kritik hale geldi.

Zengin demir cevheri rezervleri ve yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde yeşil demir ihracatçısı olmayı hedefleyen Avustralya’da yenilenebilir enerjinin en ucuz elektrik üretim kaynağı konumuna gelmesine rağmen demir üretiminde henüz tam anlamıyla maliyet rekabetçiliğine ulaşamadığı ifade edildi. Ancak yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın bu farkın daralmasını sağladığı belirtildi.

Elektrolizör verimliliği yeşil demir maliyetlerini düşürebilir

Raporda yeşil demir üretiminin temel girdilerinden biri olan yeşil hidrojen üretiminde elektrolizörlerin oynadığı role dikkat çekildi. IEEFA Analisti Lachlan Wright, elektrolizör fiyatları yüksek kalmaya devam etse bile verimlilik artışlarının hidrojen üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çekti.

IEEFA’nın hesaplamalarına göre yüksek verimli elektrolizörlere erişim, yeşil demir üretim maliyetlerinin %15-20 oranında düşmesini sağlayabilir.

Artan elektrolizör maliyetleri projeleri zorlaştırıyor

Raporda 2020’li yılların başında elektrolizör fiyatlarında beklenen düşüşlerinin gerçekleşmediği belirtildi. Aksine elektrolizör fiyatlarının yükseldiği ve kısa vadede önemli bir gerileme beklenmediği dile getirildi. Bu durumun, düşük maliyetli elektrolizörlere ve çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan projelerin geliştirilmesini zorlaştırdığı, aynı zamanda hidrojen bazlı bazı demir ve çelik projelerinin iptal edilmesine yol açtığı aktarıldı.

IEEFA, son teknolojik gelişmeler sayesinde yeni nesil yüksek verimli elektrolizörlerin daha düşük elektrik tüketimi yoluyla yüksek sermaye maliyetlerini dengeleyebildiğini söyledi.

Batarya depolama sistemleri üretimi destekliyor

Öte yandan batarya depolama maliyetlerinin 2020 yılından bu yana keskin şekilde gerilediği vurgulandı. Son üç yılda Avustralya’daki batarya kurulum kapasitesinin dört kattan fazla arttığı dile getirilirken, bu durumun yenilenebilir enerjinin kesintisiz kullanım maliyetlerini düşürdüğü ve elektrolizörlerin daha yüksek kapasitelerde çalışmasına imkân tanıdığı paylaşıldı.

IEEFA, yüksek verimli elektrolizörlerin batarya depolama sistemleriyle birlikte kullanılmasının yalnızca çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan düşük maliyetli elektrolizörlere karşı rekabetçi bir çözüm sunabildiğini kaydetti.

İnovasyon ve ticarileştirmeye odaklanılması gerekiyor

IEEFA, Avustralya’nın yeşil demir hedeflerine ulaşabilmesi için elektrolizör verimliliği alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine, endüstriyel ölçekli testlere ve ölçeklenebilir üretim süreçlerine daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkat çekti. Avustralyalı çelik üreticilerinin, demir cevheri şirketleri ve kamu kurumlarının sektörde yenilikçiliği desteklemek için gerekli teknik bilgi birikimi ve kaynaklara sahip olduğunu ifade etti.

Son olarak Wright, yüksek verimli elektrolizörlerin piyasaya sunulmasının kolay olmayacağını ancak bu teknolojilerin geliştirilmesinin Avustralya yeşil demir sektörünün gelecekteki rekabet gücü açısından giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.