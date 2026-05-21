 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Greensteel...

Greensteel Australia ve HDRE yenilenebilir enerjide iş birliği yapacak

Perşembe, 21 Mayıs 2026 11:51:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan merkezli HD Renewable Energy (HDRE), yenilenebilir enerji platformu ZEBRE aracılığıyla Avustralya merkezli çelik üreticisi Greensteel Australia ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın, Avustralya’da yenilenebilir enerji destekli yeşil çelik üretimine katkı sağlayacak uzun vadeli bir yenilenebilir enerji ortaklığı oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Yenilenebilir enerji portföyü çelik üretim merkezini destekleyecek

Yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında ZEBRE’nin Güney Avustralya’daki 437 MW’lık yenilenebilir enerji portföyü, batarya depolama ve enerji dağıtım kapasitesiyle birleştirilecek.

Söz konusu yenilenebilir enerji altyapısının, Greensteel Australia’nın yenilenebilir elektrikle çalışacak ultra düşük emisyonlu çelik üretim merkezi geliştirme planlarını desteklemesinin hedeflendiği belirtildi.

Güneş enerjisi ve batarya projeleri dahil edildi

Öte yandan ZEBRE’nin, Templers batarya depolama sistemi ile Solar River hibrit güneş enerjisi ve depolama projesi dahil olmak üzere çeşitli projeleri kullanarak Greensteel Australia’nın gelecekteki operasyonlarına aşamalı olarak yenilenebilir elektrik sağlamayı planladığı ifade edildi.

Şirketler ayrıca sayaç arkası depolama çözümleri ve gelişmiş enerji yönetim teknolojileriyle entegre 400 MW kapasiteli büyük ölçekli bir batarya depolama sistemi geliştirme seçeneğini de değerlendirdiklerini açıkladı.

Enerji istikrarı ve operasyonel esneklik hedefleniyor

Planlanan altyapının yenilenebilir enerji arz istikrarını artırmasının ve enerji yoğun çelik üretim faaliyetlerinde operasyonel esneklik sağlamasının beklendiği vurguladı. Aynı zamanda sistemin, Greensteel Australia’nın üretim kapasitesini artırmasıyla birlikte enerji fiyatlarında daha fazla kesinlik sunmasının hedeflendiği dile getirildi.

Şirketler, nihai anlaşmalara yönelik görüşmelerin devam edeceğini ve Greensteel Australia’nın çelik üretim operasyonlarının gelecekteki büyümesine paralel olarak ilave yenilenebilir enerji üretim ve depolama kapasitesi fırsatlarının değerlendirileceğini aktardı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

IEEFA: Artan doğal gaz fiyatları Whyalla çelik projesini tehdit ediyor

21 Nis | Çelik Haberler

Batı Avustralya’daki POSCO destekli HBI projesi nihai onayı aldı

09 Nis | Çelik Haberler

IEEFA: Güney Avustralya doğal gaz bazlı DRI’a geçiş sebebiyle yeşil çelikteki liderliğini kaybetme tehlikesi altında

25 Şub | Çelik Haberler

Santos doğal gaz tedariki ile Whyalla’nın yeşil dönüşümünü destekleyecek

23 Şub | Çelik Haberler

Avustralya yüksek karbon kaçağı riski taşıyan sektörler için karbon vergisini gündeme aldı

17 Şub | Çelik Haberler

M Resources ve Hazer Group, Whyalla çelik tesisinin olası devralımı için güçlerini birleştirdi

24 Ara | Çelik Haberler

Tempest Minerals ve GISA, Yalgoo’da düşük emisyonlu demir-çelik değer zinciri oluşturmak için güçlerini birleştirdi

15 Ara | Çelik Haberler

Hazer ve POSCO çelik üretiminin karbonsuzlaşmasında grafit kullanımına yönelik iş birliğini derinleştiriyor

04 Ara | Çelik Haberler

Fortescue ve TISCO çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik yeni bir teknolojiyi test edecek

04 Ara | Çelik Haberler

Avustralya ve Çin çelik sektörünü karbonsuzlaştırmak için ortak diyalog başlatıyor

03 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis