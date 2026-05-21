Greensteel Australia ve HDRE yenilenebilir enerjide iş birliği yapacak

Tayvan merkezli HD Renewable Energy (HDRE), yenilenebilir enerji platformu ZEBRE aracılığıyla Avustralya merkezli çelik üreticisi Greensteel Australia ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın, Avustralya’da yenilenebilir enerji destekli yeşil çelik üretimine katkı sağlayacak uzun vadeli bir yenilenebilir enerji ortaklığı oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Yenilenebilir enerji portföyü çelik üretim merkezini destekleyecek

Yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında ZEBRE’nin Güney Avustralya’daki 437 MW’lık yenilenebilir enerji portföyü, batarya depolama ve enerji dağıtım kapasitesiyle birleştirilecek.

Söz konusu yenilenebilir enerji altyapısının, Greensteel Australia’nın yenilenebilir elektrikle çalışacak ultra düşük emisyonlu çelik üretim merkezi geliştirme planlarını desteklemesinin hedeflendiği belirtildi.

Güneş enerjisi ve batarya projeleri dahil edildi

Öte yandan ZEBRE’nin, Templers batarya depolama sistemi ile Solar River hibrit güneş enerjisi ve depolama projesi dahil olmak üzere çeşitli projeleri kullanarak Greensteel Australia’nın gelecekteki operasyonlarına aşamalı olarak yenilenebilir elektrik sağlamayı planladığı ifade edildi.

Şirketler ayrıca sayaç arkası depolama çözümleri ve gelişmiş enerji yönetim teknolojileriyle entegre 400 MW kapasiteli büyük ölçekli bir batarya depolama sistemi geliştirme seçeneğini de değerlendirdiklerini açıkladı.

Enerji istikrarı ve operasyonel esneklik hedefleniyor

Planlanan altyapının yenilenebilir enerji arz istikrarını artırmasının ve enerji yoğun çelik üretim faaliyetlerinde operasyonel esneklik sağlamasının beklendiği vurguladı. Aynı zamanda sistemin, Greensteel Australia’nın üretim kapasitesini artırmasıyla birlikte enerji fiyatlarında daha fazla kesinlik sunmasının hedeflendiği dile getirildi.

Şirketler, nihai anlaşmalara yönelik görüşmelerin devam edeceğini ve Greensteel Australia’nın çelik üretim operasyonlarının gelecekteki büyümesine paralel olarak ilave yenilenebilir enerji üretim ve depolama kapasitesi fırsatlarının değerlendirileceğini aktardı.