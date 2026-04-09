Batı Avustralya’daki POSCO destekli HBI projesi nihai onayı aldı

Batı Avustralya hükümeti, Hedland limanı yakınlarında kurulacak olan 4 milyar $’lık Port Hedland demir projesine nihai onayı verdiğini duyurdu. Söz konusu projeye Güney Kore merkezli POSCO, Japonya merkezli Marubeni ve Tayvan merkezli China Steel Corporation’ın da destek verdiği biliniyor.

Tesiste MIDREX doğrudan indirgeme teknolojisinin kullanılacağı ve bu teknolojinin kömür yerine doğal gaz kullanarak sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

Entegre pelet ve HBI üretim tesisi

Hedland limanının 10 kilometre güneybatısındaki Boodarie Stratejik Sanayi Bölgesinde kurulacak tesisin yıllık yaklaşık 3-3,5 milyon mt demir cevheri tüketimi yapacağı dile getirildi. Üretilen peletin büyük kısmının yıllık yaklaşık 2 milyon mt sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretimi için kullanılacağı, kalan yaklaşık 700.000 mt’unun ise Hedland limanından ihraç edileceği vurgulandı.

Proje kapsamında uzun vadeli karbonsuzlaşma stratejileriyle uyumlu olarak üretim süreçlerini desteklemek amacıyla hidrojen üretimi ve depolama altyapısının kurulacağı aktarıldı. Tesisinin inşasının yaklaşık 2,5 yıl sürmesi beklenirken, projenin operasyonel ömrünün 101 yıla kadar ulaşabileceği belirtildi. Bu yönüyle proje, küresel demir-çelik tedarik zinciri açısından uzun vadeli stratejik bir varlık olarak değerlendiriliyor.