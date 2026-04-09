Batı Avustralya’daki POSCO destekli HBI projesi nihai onayı aldı

Perşembe, 09 Nisan 2026 15:01:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Batı Avustralya hükümeti, Hedland limanı yakınlarında kurulacak olan 4 milyar $’lık Port Hedland demir projesine nihai onayı verdiğini duyurdu. Söz konusu projeye Güney Kore merkezli POSCO, Japonya merkezli Marubeni ve Tayvan merkezli China Steel Corporation’ın da destek verdiği biliniyor.

Tesiste MIDREX doğrudan indirgeme teknolojisinin kullanılacağı ve bu teknolojinin kömür yerine doğal gaz kullanarak sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

Entegre pelet ve HBI üretim tesisi

Hedland limanının 10 kilometre güneybatısındaki Boodarie Stratejik Sanayi Bölgesinde kurulacak tesisin yıllık yaklaşık 3-3,5 milyon mt demir cevheri tüketimi yapacağı dile getirildi. Üretilen peletin büyük kısmının yıllık yaklaşık 2 milyon mt sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretimi için kullanılacağı, kalan yaklaşık 700.000 mt’unun ise Hedland limanından ihraç edileceği vurgulandı.

Proje kapsamında uzun vadeli karbonsuzlaşma stratejileriyle uyumlu olarak üretim süreçlerini desteklemek amacıyla hidrojen üretimi ve depolama altyapısının kurulacağı aktarıldı. Tesisinin inşasının yaklaşık 2,5 yıl sürmesi beklenirken, projenin operasyonel ömrünün 101 yıla kadar ulaşabileceği belirtildi. Bu yönüyle proje, küresel demir-çelik tedarik zinciri açısından uzun vadeli stratejik bir varlık olarak değerlendiriliyor.


Benzer Haber ve Analizler

Asya çıkışlı slab fiyatlarındaki sert yükseliş kabul görmeye başladı, üçüncü çeyrekte arz sıkışıklığının sürmesi ...

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Polonya’da hurda fiyatları Nisan başında yükseldi

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’de demir cevheri fiyatları ayın en düşük seviyesine geriledi

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Romanya’da uzun mamul fiyatları tatil öncesi yatay, talep ılımlı

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasası inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş ve sınırlı talep sebebiyle zayıfladı

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel üretici ve spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle gevşedi

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gerilerken, ithal teklif sayısı sınırlı

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları kademeli olarak düştü, görünüm aşağı yönlü

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Almanya yerel hurda piyasasında Nisan ayı başı pazarlıklarında fiyatlar yataydan yükselişe geçti

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları yatay kaldı, Endonezya çıkışlı tekliflerdeki düzeltme sonrası görünüm zayıfladı

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





