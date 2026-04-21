Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IEEFA:...

IEEFA: Artan doğal gaz fiyatları Whyalla çelik projesini tehdit ediyor

Salı, 21 Nisan 2026 11:28:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’daki Whyalla çelik tesisinin yenilenme süreci, Güney Avustralya hükümetinin uzun vadeli gaz tedarik stratejisi için açıkladığı desteğin ardından daha yakından incelenmeye başladı.

Analistler, bu yaklaşımın projenin hem rekabet gücünü hem de karbonsuzlaşma hedeflerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

IEEFA gaz bağımlılığına dikkat çekti

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), yayımladığı değerlendirmede doğal gazın ana enerji kaynağı olarak kullanılmasının, küresel çelik sektörünün yeşil hidrojene yöneldiği bir dönemde projeyi dezavantajlı konuma getirebileceğini belirtti.

Bu değerlendirme, yerel enerji şirketi Santos ile yapılan ve 2030’dan itibaren yıllık yaklaşık 20 petajul doğal gaz tedarikini kapsayan 10 yıllık anlaşmanın ardından geldi. Söz konusu anlaşmanın eyaletteki endüstriyel gaz talebini iki katına çıkardığı ifade edildi.

Artan enerji maliyetleri baskı yaratıyor

Rapora göre İran’daki savaş başta olmak üzere küresel jeopolitik gelişmeler petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükselterek maliyet belirsizliğini artırıyor.

Doğal gaz fiyatlarının daha düşük olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelere kıyasla Avustralya’nın yüksek maliyet yapısının rekabet gücünü zayıflatabileceği dile getirildi.

Doğal gaz ve hidrojen arasındaki emisyon farkı

IEEFA, doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin geçici bir çözüm olarak görüldüğünü ve yüksek emisyonlara yol açtığını ifade etti.

Doğal gaz bazlı üretimde bir metrik ton başına yaklaşık 1,7 mt emisyon salımı yapılırken, yenilenebilir enerjiyle desteklenen hidrojen bazlı üretimde ise bu değerin 0,1 mt’un altına düşebildiğine dikkat çekildi.

Küresel piyasada hidrojene geçiş hız kazanıyor

Önde gelen çelik üretim bölgelerinin emisyonları azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla hidrojen bazlı teknolojilere yöneldiği vurgulandı.

Çin gibi ülkeler hidrojen odaklı çelik üretimini hızlandırırken, Umman gibi ülkelerin ise düşük maliyetli doğal gazdan hidrojen dönüşümüne geçiş stratejileri geliştirdiği aktarıldı.

Kademeli geçiş önerisi

IEEFA, Whyalla projesi için doğal gaz bazlı DRI’dan 2030’lu yıllar boyunca kademeli olarak yeşil hidrojene geçişi içeren bir yol haritası önerdi. Bu yaklaşımın projenin küresel karbonsuzlaşma trendleriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacağını söyledi.

Öte yandan Whyalla projesinin stratejik önemi nedeniyle kamu desteğinin gerekli olduğunu belirtirken, desteklerin yeşil hidrojen maliyetlerini düşürmeye ve düşük karbonlu çelik talebini artırmaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde projenin fosil yakıtlara bağımlı kalma riski taşıdığı ve küresel çelik dönüşümünde geride kalabileceği uyarısını yaptı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Görüş Karbonsuzlaşma 

