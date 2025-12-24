M Resources ve Hazer Group, Whyalla çelik tesisinin olası devralımı için güçlerini birleştirdi

Avustralya merkezli madencilik şirketi M Resources, Whyalla çelik tesisinin olası devralımı için birlikte hareket etmek ve ortak bir teklif göndermek üzere Avustralya merkezli temiz teknoloji geliştiricisi Hazer Group Limited ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Karbonsuzlaşma stratejisinin merkezinde metan pirolizi

Anlaşma kapsamında taraflar, Hazer’in metan pirolizi teknolojisini gönderecekleri olası devralım teklifine dahil etmek üzere iş birliği yapacak ve bu teknolojiyi, karbonsuzlaşma stratejisinin temel unsuru olarak konumlandıracak. Metan pirolizi teknolojisiyle emisyonların azaltılmasının, tesisin uzun vadede yeniden canlandırılmasının ve rekabet gücününün artırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.