IEEFA: Güney Avustralya doğal gaz bazlı DRI’a geçiş sebebiyle yeşil çelikteki liderliğini kaybetme tehlikesi altında

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Güney Avustralya’nın yeşil hidrojen yerine doğal gaz kullanımına politika desteği vermeye başlamasının ardından başlangıçta düşük emisyonlu demir ve çelik üretiminde elde ettiği liderliği kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Güney Avustralya eyaleti hükümeti, Yeşil Demir ve Çelik Stratejisi’nin başlamasının üzerinden iki yıl geçmeden yerel petrol ve doğal gaz şirketi Santos ile 200 petajul doğal gaz tedarikini kapsayan 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Tedarik anlaşmasıyla birlikte Whyalla çelik tesisinin yüksek fırın bazlı üretimden doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisine geçişini desteklenmesinin planlandığı bildirilmişti.

Doğal gaz bazlı DRI geçici bir çözüm olarak görülüyor

Doğal gaz bazlı DRI üretiminin emisyonları, geleneksel kömür bazlı çelik üretimine kıyasla daha düşük olsa da IEEFA, söz konusu rotanın karbon yoğunluğunun halen yüksek olduğunu ve bu rotayı kullanarak tam anlamıyla yeşil çelik üretimi yapılamayacağını vurguladı.

Santos ile imzalanan anlaşmanın, başlangıçta Whyalla tesisine enerji tedarik etmesi planlanan yeşil hidrojen projesinin iptal edilmesinin ardından geldiği dile getirildi. Hükümetin, söz konusu tesisin gelecekte enerji ihtiyacının büyük bir kısmını doğal gazla karşılayacağı yönündeki açıklamasının, hidrojen bazlı çelik üretimine geçişi kapsayan bir önceki stratejiden uzaklaşıldığı anlamına geldiği dile getirildi.

Küresel piyasa hidrojen bazlı çelik üretimine yöneliyor

IEEFA’nın analizine göre doğal gaza öncelik verilmesi, küresel teknolojik eğilimlerin yanlış değerlendirilmesi riskini taşıyor. Bazı bölgelerde hidrojen yatırımları yavaşlasa da hidrojen bazlı DRI teknolojisi giderek düşük emisyonlu çelik üretiminde küresel referans haline geliyor.

Umman, Avrupa ve Çin gibi rakiplerin başlangıçtan itibaren hidrojen kullanımına uygun çelik projeleri geliştirdiği aktarıldı. İsveç merkezli Stegra’nın projesi ve Avrupa’daki kamu destekli DRI yatırımları, müşterilerin düşük emisyonlu çelik ürünleri için daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli olduğunu ortaya koyarken, bu durumun doğal gaz bazlı üretim rotaları için geçerli olmayabileceğine dikkat çekildi.

Yenilenebilir enerji avantajı zayıflayabilir

IEEFA, Güney Avustralya’nın uzun vadede rekabet gücünü doğal gazdan ziyade yüksek miktardaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edeceğini savundu. Doğal gaz bazlı DRI üretiminin kısa vadede Whyalla tesisinde operasyonel istikrarı sağlayarak istihdamı koruyabileceğini belirtse de hidrojendeki liderliğin kaybedilmesinin küresel çelik piyasasının tamamen emisyonsuz üretim rotalarına yöneldiği bir dönemde bölgenin gelecekteki rekabet gücünü zayıflatabileceğini ekledi.