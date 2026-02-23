Santos doğal gaz tedariki ile Whyalla’nın yeşil dönüşümünü destekleyecek

Avustralya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Santos, Whyalla çelik tesisinin düşük emisyonlu demir üretim tesisine dönüştürülmesi için doğal gaz tedarik etmek üzere Güney Avustralya eyaleti hükümeti ile bağlayıcı bir ön protokol imzaladığını duyurdu.

Bu doğrultuda Santos’un, 1 Mart 2030 tarihinden itibaren 10 yıl boyunca Whyalla’ya yıllık 20 petajul doğal gaz tedarik edeceği belirtildi.

Yeşil demir üretiminde DRI teknolojisi öne çıkıyor

Tedarik edilecek doğal gazın, Whyalla’da kurulması planlanan doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisini destekleyeceği ifade edildi. Bu dönüşüm sayesinde yerel manyetit cevheri kullanılarak gerçekleştirilecek yeni üretim sürecinin, kömür bazlı yüksek fırın rotasına kıyasla emisyonları yaklaşık %50 oranında azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Projenin, Avustralya’nın yerel yeşil demir-çelik değer zinciri oluşturma hedefleri açısından kritik bir adım olarak değerlendirildiği, aynı zamanda Spencer Körfezi’nin üst kesimlerinde sanayi faaliyetlerinin ve istihdamın korunmasına da katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Sürecin, 30 Haziran 2026 tarihine kadar nihai doğal gaz tedarik sözleşmesinin tamamlanmasının yanı sıra gerekli yasal onaylara tabi olduğu bildirildi.