 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Santos...

Santos doğal gaz tedariki ile Whyalla’nın yeşil dönüşümünü destekleyecek

Pazartesi, 23 Şubat 2026 14:49:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Santos, Whyalla çelik tesisinin düşük emisyonlu demir üretim tesisine dönüştürülmesi için doğal gaz tedarik etmek üzere Güney Avustralya eyaleti hükümeti ile bağlayıcı bir ön protokol imzaladığını duyurdu.

Bu doğrultuda Santos’un, 1 Mart 2030 tarihinden itibaren 10 yıl boyunca Whyalla’ya yıllık 20 petajul doğal gaz tedarik edeceği belirtildi.

Yeşil demir üretiminde DRI teknolojisi öne çıkıyor

Tedarik edilecek doğal gazın, Whyalla’da kurulması planlanan doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisini destekleyeceği ifade edildi. Bu dönüşüm sayesinde yerel manyetit cevheri kullanılarak gerçekleştirilecek yeni üretim sürecinin, kömür bazlı yüksek fırın rotasına kıyasla emisyonları yaklaşık %50 oranında azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Projenin, Avustralya’nın yerel yeşil demir-çelik değer zinciri oluşturma hedefleri açısından kritik bir adım olarak değerlendirildiği, aynı zamanda Spencer Körfezi’nin üst kesimlerinde sanayi faaliyetlerinin ve istihdamın korunmasına da katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Sürecin, 30 Haziran 2026 tarihine kadar nihai doğal gaz tedarik sözleşmesinin tamamlanmasının yanı sıra gerekli yasal onaylara tabi olduğu bildirildi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Avustralya yüksek karbon kaçağı riski taşıyan sektörler için karbon vergisini gündeme aldı

17 Şub | Çelik Haberler

M Resources ve Hazer Group, Whyalla çelik tesisinin olası devralımı için güçlerini birleştirdi

24 Ara | Çelik Haberler

Tempest Minerals ve GISA, Yalgoo’da düşük emisyonlu demir-çelik değer zinciri oluşturmak için güçlerini birleştirdi

15 Ara | Çelik Haberler

Hazer ve POSCO çelik üretiminin karbonsuzlaşmasında grafit kullanımına yönelik iş birliğini derinleştiriyor

04 Ara | Çelik Haberler

Fortescue ve TISCO çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik yeni bir teknolojiyi test edecek

04 Ara | Çelik Haberler

Avustralya ve Çin çelik sektörünü karbonsuzlaştırmak için ortak diyalog başlatıyor

03 Ara | Çelik Haberler

Fortescue yeşil demir projesinde Metso’nun hidrojen bazlı DRI ve elektrikli eritme teknolojilerini kullanacak

19 Kas | Çelik Haberler

Batı Avustralya yerel üretimi desteklemek için kamu projelerinde yeşil çelik kullanacak

18 Kas | Çelik Haberler

Rio Tinto düşük karbonlu çelik üretimini desteklemek için Calix’in Zesty tesisine yatırım açıkladı

17 Kas | Çelik Haberler

IEEFA: Hindistan’ın enerji dönüşümü Avustralya’nın kömür ihracatını tehdit ediyor

02 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis