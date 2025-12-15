Tempest Minerals ve GISA, Yalgoo’da düşük emisyonlu demir-çelik değer zinciri oluşturmak için güçlerini birleştirdi

Avustralya merkezli maden arama şirketi Tempest Minerals Ltd, Batı Avustralya’nın Yalgoo bölgesinde düşük emisyonlu entegre demir-çelik değer zinciri geliştirmek amacıyla Green Steel and Iron Pty Ltd (GISA) ile bağlayıcı bir opsiyon anlaşması imzaladığını duyurdu. Böylelikle Tempest’a ait Remorse manyetit projesinin, Avustralya’nın karbonsuzlaşma stratejisine parelel olarak gelecekte yeşil demir-çelik ekosistemine entegre edilmesi hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında GISA’nın, hisse senedi karşılığında Remorse manyetit projesini satın alma hakkını elde ettiği belirtildi. Anlaşma tamamlandığında Tempest’ın, GISA’dan %50 oranında hisse ve diğer ek opsiyonları alarak yeşil demir-çelik sektöründe önemli bir paydaş haline geleceği ifade edildi.

Remorse projesi düşük emisyonlu çelik üretimine uygun

Remorse yatağının Tempest’ın sahip olduğu Greater Yalgoo projesinin bir parçası olduğu dile getirildi. 2024 yılından bu yana yürütülen keşif ve sondaj çalışmalarıyla peletleme ve doğrudan indirgeme için uygun özelliklere sahip büyük ölçekli manyetit kaynaklarının ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Söz konusu yatakta %30 tenörlü yaklaşık 110 milyon mt potansiyel manyetit cevherinin yer aldığının tahmin edildiği, ortalama %30,6 tenörlü 63,5 milyon mt manyetit cevherinin doğrulandığı ve bu hesaplamada tenörü %28’in altında yer alan kaynakların dikkate alınmadığı vurgulandı. Bununla birlikte bugüne kadar tamamlanan metalurjik test çalışmalarının Remorse’un düşük emisyonlu demir üretimi için uygunluğunu desteklediğinin altı çizildi.

GISA’nın DRI odaklı yeşil çelik stratejisi

2024 yılında kurulan GISA, Batı Avustralya’nın Orta Batı bölgesinde sürdürülebilir demir indirgeme ve çelik üretim platformu geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin stratejisinin çok kullanıcılı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisine odaklandığı belirtiliyor. Kurulması planlanan DRI tesisinin, Green Steel of WA’ya ait Collie çelik tesisi ile entegre edilmesi ve elektrik ark ocaklı çelik üretimine yönelik indirgenmiş demir tedarik etmesinin amaçlandığı ifade ediliyor. Ayrıca tesiste hem iç hem de dış piyasalara yönelik yeşil demir, sıcak briketlenmiş demir (HBI) ve çelik ürünlerinin üretilmesi planlanıyor.

GISA’nın anlaşma kapsamındaki opsiyonu kullanabilmesi için 2026 yılının Aralık ayının sonuna kadar belirli koşulları yerine getirmesinin gerektiği dile getirildi. Bu koşullar arasında Remorse için madencilik ruhsatının alınması, işleme tesisinin kurulumuna yönelik uygun sahanın belirlenmesi, halka arz öncesi en az 500.000 Avustralya doları tutarında sermaye artırımı yapılması ve hukuki, mali ve teknik durum tespiti süreçlerinin tamamlanmasının yer aldığı paylaşıldı. Bu şartların sağlanmasının ardından GISA’nın opsiyonu kullanmak için 90 günlük süresi olacağı bildirildi.