 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hazer...

Hazer ve POSCO çelik üretiminin karbonsuzlaşmasında grafit kullanımına yönelik iş birliğini derinleştiriyor

Perşembe, 04 Aralık 2025 15:23:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli temiz teknoloji geliştiricisi Hazer Group ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, temiz hidrojen ve düşük emisyonlu grafit teknolojisinin çelik sektörüne entegrasyonu için yürüttükleri iş birliğini iki yıl daha uzattıklarını duyurdu. Şirketler, iş birliği için geçtiğimiz yılın Mayıs ayında mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Grafit üzerinde yapılan testler olumlu

Hazer Group’un ürettiği grafit üzerinde yapılan ilk testlerin sonuçlarının çeşitli uygulamalar için olumlu olduğu ve daha detaylı değerlendirmeler için ilave testlerin devam ettiği ifade edildi.

Bununla birlikte şirketin patentli sürecinin çelik üreticilerine proses katalizörü olarak demir cevheri kullanarak aynı anda hem düşük maliyetli ve temiz hidrojen hem de yüksek saflıkta düşük emisyonlu grafit üretimi aracılığıyla karbonsuzlaşma imkânı sunduğu vurgulandı.

Öte yandan Hazer, grafit veya hidrojen enjeksiyonunun kömür kullanımını azaltabileceği yüksek fırın ve temiz hidrojenin indirgeyici madde olarak kullanılabileceği doğrudan indirgenmiş demir (DRI)-elektrik ark ocağı rotaları dahil olmak üzere hidrojen ve grafitin çelik üretiminden kaynaklı emisyonları nasıl azaltabileceğini değerlendirmek amacıyla birçok önde gelen çelik üreticisiyle çalışmalar yaptığını paylaştı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma POSCO 

Benzer Haber ve Analizler

POSCO düşük karbonlu demir üretim ve kritik mineral teknolojilerinde CSIRO ile iş birliği yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler

BlueScope liderliğindeki konsorsiyum yeşil demir üretimini artırmak için Whyalla’yı satın almayı düşünüyor

05 Ağu | Çelik Haberler

POSCO ve Hedland limanı HBI tesisi için Batı Avustralya hükümetinden finansman aldı

17 Oca | Çelik Haberler

POSCO düşük karbonlu demir üretim ve kritik mineral teknolojilerinde CSIRO ile iş birliği yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler

BlueScope liderliğindeki konsorsiyum yeşil demir üretimini artırmak için Whyalla’yı satın almayı düşünüyor

05 Ağu | Çelik Haberler

POSCO ve Hedland limanı HBI tesisi için Batı Avustralya hükümetinden finansman aldı

17 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis