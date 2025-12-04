Hazer ve POSCO çelik üretiminin karbonsuzlaşmasında grafit kullanımına yönelik iş birliğini derinleştiriyor

Avustralya merkezli temiz teknoloji geliştiricisi Hazer Group ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, temiz hidrojen ve düşük emisyonlu grafit teknolojisinin çelik sektörüne entegrasyonu için yürüttükleri iş birliğini iki yıl daha uzattıklarını duyurdu. Şirketler, iş birliği için geçtiğimiz yılın Mayıs ayında mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Grafit üzerinde yapılan testler olumlu

Hazer Group’un ürettiği grafit üzerinde yapılan ilk testlerin sonuçlarının çeşitli uygulamalar için olumlu olduğu ve daha detaylı değerlendirmeler için ilave testlerin devam ettiği ifade edildi.

Bununla birlikte şirketin patentli sürecinin çelik üreticilerine proses katalizörü olarak demir cevheri kullanarak aynı anda hem düşük maliyetli ve temiz hidrojen hem de yüksek saflıkta düşük emisyonlu grafit üretimi aracılığıyla karbonsuzlaşma imkânı sunduğu vurgulandı.

Öte yandan Hazer, grafit veya hidrojen enjeksiyonunun kömür kullanımını azaltabileceği yüksek fırın ve temiz hidrojenin indirgeyici madde olarak kullanılabileceği doğrudan indirgenmiş demir (DRI)-elektrik ark ocağı rotaları dahil olmak üzere hidrojen ve grafitin çelik üretiminden kaynaklı emisyonları nasıl azaltabileceğini değerlendirmek amacıyla birçok önde gelen çelik üreticisiyle çalışmalar yaptığını paylaştı.