Tenova Hint AISRM’ye yeni yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek

Hindistan merkezli çelik üreticisi Arora Iron & Steel Rolling Mills Pvt. Ltd. (AISRM), Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova’ya saatte 42 mt kapasiteli yeni bir yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi.

Yeni fırın yüksek verim, iyileştirilmiş performans ve daha az karbon salımı ile çalışma imkanı tanıyarak şirketin Hindistan’daki en düşük karbon ayak izine sahip yüksek kaliteli alaşımlı tedarikçisi olma hedefini destekleyecek.

AISRM Genel Müdürü Ramindarpal Singh Dua, projenin şirketin yenilikçilik ve sürdürülebilirlik hedefleri yolunda çok önemli bir adım olduğunu ve yeni fırının karbonsuzlaşma faaliyetlerini destekleyip şirketin üretim kabiliyetini artırma konusunda hayati bir rol oynayacağını ifade etti.