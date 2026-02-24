 |  Giriş 
Hindistan çelik sektörü hurdayı daha fazla kullanarak karbon emisyonlarını %28 azaltabilir

Salı, 24 Şubat 2026 13:41:56 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Birliği Genel Sekreteri Alok Sahay, hurdanın çelik üretiminde daha yaygın kullanımıyla Hindistan çelik sektörünün karbon emisyonlarını %28’e kadar azaltabileceğini ve bunun karbonsuzlaşma açısından en uygulanabilir kısa vadeli çözümlerden biri olduğunu belirtti.

Hindistan’ın Hurda ve Geri Dönüşüm Piyasasının Yeniden Tasarlanması” başlıklı konferansta konuşan Sahay, Hindistan’ın çelik sektöründe karbon yoğunluğunun ton çelik başına 2,55 mt seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Sahay, halen maliyetli olan ve hammadde bulunabilirliği sınırlı kalan hidrojen bazlı teknolojilerin aksine hurda bazlı üretimin emisyonlarda anında düşüş sağlayabildiğini dile getirdi.

Küresel ölçekte yıllık yaklaşık 2 milyar mt’luk çelik üretiminin yalnızca 600 milyon mt’luk kısmının hurda bazlı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Sahay, Hindistan’ın çelik üretiminin 25 milyon mt seviyesinden 165 milyon mt’a yükseldiğini ve 2030 yılına kadar 300 milyon mt’a ulaşmasının beklendiğini aktardı.

2070 yılına kadar 700 milyon mt’a çıkan uzun vadeli üretim hedefleri doğrultusunda hurdanın stratejik açıdan vazgeçilmez hâle geleceğini belirten Sahay, Hindistan’da hurda bazlı üretimin hâlihazırda %22 seviyesinde kaldığını, bunun ABD ve Avrupa Birliği’ne kıyasla oldukça düşük olduğunu vurguladı. Ayrıca hurda ithalatına bağımlılığın, ihracatçı ülkelerin olası kısıtlamaları gündeme alması hâlinde risk oluşturabileceğini ifade etti.


