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Hindistan çelik sektöründe karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik 529 milyon $'lık teşvik paketi açıklamaya hazırlanıyor

Salı, 30 Haziran 2026 09:37:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı'nın, çelik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik programları desteklemek amacıyla hazırladığı 529 milyon $ tutarındaki mali teşvik paketini son aşamaya getirdiği ve paketin önümüzdeki üç ay içinde açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Kaynaklara göre "Ulusal Sürdürülebilir İkincil Çelik Stratejisi" adı verilen mali teşvik paketi, yürürlüğe girmeden önce nihai onay için Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

Girişim ülkedeki tüm çelik üreticilerini kapsayacak olsa da fonun önemli bir bölümü ikincil çelik üreticilerine yönlendirilecek.

Program, mali teşvikler aracılığıyla çelik üretim süreçlerinde temiz teknolojilerin ve alternatif hammaddelerin kullanımını teşvik ederek sektörün karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Çelik sektörü, Hindistan'da en yüksek karbon salımı yapan sektörlerden biri konumunda bulunuyor ve ülkenin toplam sera gazı emisyonlarının %10-12'sini oluşturuyor.

Resmi verilere göre, Hindistan çelik sektörünün mevcut emisyon yoğunluğu üretilen her 1 mt ham çelik başına 2,55 mt CO₂ seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, küresel ortalama olan 1 mt başına yaklaşık 1,9 mt CO₂ seviyesinin belirgin şekilde üzerinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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