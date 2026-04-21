Tata Steel karbonsuzlaşma planı kapsamında Jamshedpur tesisinde SMS Group teknolojisini devreye alacak

Tata Steel Limited, Hindistan’daki Jamshedpur çelik tesisinde karbonsuzlaşma planları kapsamında “EASyMelt” teknolojisi devreye almak için SMS Group bünyesindeki Paul Wurth ile nihai anlaşma imzaladı.

Şirket, proje kapsamında mevcut yüksek fırını kademeli olarak elektrik destekli sentez gazı ergitme ünitesine dönüştürüleceğini ve böylece tesiste demir üretim yönteminin değişeceğini açıkladı.

Seçilen fırının aynı zamanda uygulamalı bir test sahası olarak kullanılacağı belirtildi. 649 metreküp hacme sahip ünitenin küçük ölçekli olmadığı ve operasyonların anlamlı bir bölümünü temsil ettiği, bu nedenle elde edilecek sonuçların önemli olacağı ifade edildi.

Bu adım, Tata Steel ile Paul Wurth arasında Haziran 2023’te demir üretiminde karbonsuzlaşma seçeneklerini değerlendirmek amacıyla imzalanan mutabakatın ardından geldi. Ön mühendislik çalışmasının tamamlanmasının ardından şirket gösterim projesini ilerletme kararı aldı.

Elektrik destekli sentez gazı ergitme teknolojisi olarak tanımlanan EASyMelt’in, hammaddede daha yüksek esneklik sunarken demir üretim sürecindeki emisyonları azaltmayı hedeflediği belirtildi.