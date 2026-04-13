Hindistan çelik üretiminde karbon emisyonunu %25 azaltmayı ve 2036’ya kadar kapasiteyi 400 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor

Pazartesi, 13 Nisan 2026 13:57:05 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan, çelik sektöründe karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan yeni bir ulusal çelik politikası hazırlıyor. Taslak politika, daha yeşil çelik üretimi için bir yol haritası ortaya koyarken önümüzdeki on yıl içinde emisyonlarda %25 düşüş ve iddialı kapasite hedefleri öngörüyor.

Çelik üretiminde emisyonların düşürülmesi hedefleniyor

Çelik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre Hindistan, 2035-36 dönemine kadar çelik sektöründe emisyonları ton başına 2 mt CO₂ seviyesine düşürmeyi planlıyor.

Halihazırda Hindistan’daki çelik üreticileri ton başına yaklaşık 2,65 mt CO₂ emisyonu gerçekleştiriyor ve bu seviye küresel ortalama olan 2 mt’un yaklaşık %32 üzerinde bulunuyor.

Karbon azaltımı için öne çıkan adımlar

Önerilen politika kapsamında emisyonları düşürmeye yönelik çeşitli yapısal adımlar yer alıyor:

  • Kömür yoğun üretim süreçlerinin yerine gaz bazlı çelik üretiminin teşvik edilmesi
  • Üretimde hurda kullanımının artırılması
  • Emisyonlarını düşüren üreticilere mali teşvikler sağlanması 

Bu adımlar, düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerine geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Koklaşabilir taş kömürüne bağımlılığın azaltılması

Politika ayrıca Hindistan’ın ithal koklaşabilir taş kömürüne bağımlılığını azaltmayı hedefliyor:

  • Mevcut ithalat bağımlılığı: yaklaşık %90
  • 2035-36 hedefi: %80 

Ancak altyapı tarafında önemli zorluklar bulunuyor. Yüksek fırın kapasitesinin yalnızca %21’i gaz boru hatlarına erişime sahipken, doğrudan indirgenmiş demir (DRI/sünger demir) kapasitesinin sadece %5’i gaz altyapısına bağlı durumda.

Karbon azaltımının yanı sıra Hindistan, çelik üretim kapasitesini yaklaşık 168 milyon mt/yıl seviyesinden 2035-36 dönemine kadar 400 milyon mt/yıl seviyesine çıkarmayı hedefliyor.


