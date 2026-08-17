CEEW: Hindistan yeşil çelik sektöründe temel sorun arzdan talebe kayıyor

Hindistan merkezli Enerji, Çevre ve Su Konseyi (CEEW) tarafından yapılan bir analizde Hindistan'da sertifikalı yeşil çelik arzının önemli bir seviyeye ulaştığı ve giderek arttığı ifade edildi. Bu nedenle sektördeki temel sorun olarak arzdan ziyade kamu ve özel sektör tarafından yapılan alımların yeteri kadar talep yaratacak düzeyde olmaması gösterildi.

31 Mart 2026 itibarıyla Hindistan'ın yeşil çelik taksonomisi kapsamında yaklaşık 90 çelik üreticisi derecelendirilirken, sertifikalı üretim miktarının 12,40 milyon mt seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu seviyenin yaklaşık 9 milyon mt'luk bölümünün 66 üreticiyle beş yıldız, 1,33 milyon mt'luk bölümünün 13 üreticiyle dört yıldız ve yaklaşık 2,08 milyon mt'luk bölümünün ise 11 ürünle üç yıldız kategorisinde yer aldığı dile getirildi.

CEEW, sertifikalı yeşil çelik arzında en büyük payın 10,02 milyon mt seviyesini aşan üretimle birlikte termomekanik işlem görmüş inşaat demiri olduğunu, kalan 2,39 milyon mt'luk miktarın ise sıcak rulo sac, boru ve filmaşin gibi ürünlerden oluştuğunu aktardı.

Yeşil çelik taksonomisi ve CCTS farklı üreticileri kapsıyor

Raporda Hindistan'ın Yeşil Çelik Taksonomisi ile Karbon Kredisi Ticaret Sistemi (CCTS) arasındaki farklılıklara dikkat çekildi. Yeşil çelik sertifikasyonu çoğunlukla nihai mamul üretimi yapan son kullanıcı sektörlerdeki şirketleri kapsarken, CCTS'nin ağırlıklı olarak entegre çelik tesisleri ve sünger demir tesisleri gibi birincil üreticilere odaklandığı belirtildi. Toplam 12,40 milyon mt seviyesindeki sertifikalı yeşil çelik üretiminin yalnızca 1,69 milyon mt'unu temsil eden sekiz tesisin aynı zamanda CCTS kapsamında olduğu paylaşıldı.

CEEW, iki sistemin birbirini tamamladığını söyledi. Sertifikasyon sisteminin kısa vadede son kullanıcı sektörlerdeki üreticilerin yeşil çelik arzını destekleyebileceğini, CCTS'nin ise birincil çelik üretim tesislerinde daha uzun vadeli karbonsuzlaşmayı teşvik etmesinin beklendiğini ifade etti. Halihazırda sertifikalı yeşil çeliğin ağırlıklı ortalama emisyon yoğunluğunun, ulusal yeşil çelik eşiği olan bir metrik ton başına 2,2 mt CO₂ seviyesinin altında yer alarak yaklaşık 1,42 mt CO₂/mt seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Yaklaşık 40 milyon mt üretim yeşil çelik kriterlerini karşılayabilir

CCTS emisyon yoğunluğu hedeflerine yönelik taslak metni baz alan CEEW, yükümlülük kapsamındaki şirketlerin karbon kredisi satın almadan hedeflerini gerçekleştirmeleri halinde 2026-27 mali yılının sonuna kadar Hindistan'daki yaklaşık 40 milyon mt çelik üretiminin yeşil çelik kriterlerini karşılayabileceğini tahmin ettiğini vurguladı. Ayrıca bu üretimin yaklaşık 24 milyon mt'unun beş yıldız derecesine hak kazanabileceğini de dile getirdi.

Bununla birlikte kuruluş, maliyetin genel olarak düşünüldüğü kadar engel oluşturmayabileceğine dikkat çekti. Sertifikalı yeşil çeliğin birçok durumda rekabetçi fiyatlardan satıldığını, aynı zamanda enerji verimliliğine yönelik önlemler ve yenilenebilir elektrik kullanımının üretim maliyetlerinin artmasına yol açmadan çeliğin emisyon yoğunluğunu yaklaşık %8-15 azaltabildiğinin altını çizdi. Yeşil çeliğin daha yüksek fiyatlardan satıldığı durumlarda dahi söz konusu fiyat farkının toplam altyapı maliyetleri üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngördüğünü kaydetti.

Kalite sınırlamaları olabilir

Sertifikalı yeşil çeliğin önemli bir bölümünün hurda bazlı indüksiyon ocakları kullanılarak üretilmesi nedeniyle kalitenin daha karmaşık bir konu olmaya devam ettiğine dikkat çekildi. CEEW, söz konusu üretim yöntemlerinin bazı uygulamalarda yüksek fırın veya doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim yöntemlerine kıyasla kalite açısından bazı sınırlamalarla karşılaşabileceğini dile getirdi. Bu nedenle yeşil çelik alımlarının nihai kullanım alanlarındaki kalite gereklilikleriyle uyumlu hale getirilmesini ve aynı zamanda gelişmiş hurda işleme ve ikincil çelik üretim teknolojilerine yönelik yatırımların desteklenmesini tavsiye etti.

Yeşil çelik alımları artırılmalı

CEEW, Hindistan'ın yeşil çelik taksonomisini, ölçüm, raporlama ve doğrulama sistemlerini ve Ulusal İkincil Çelik Teknolojisi Enstitüsü aracılığıyla sertifikasyon mekanizmasını halihazırda oluşturduğunu ancak talep tarafındaki politikaların daha yavaş ilerlediğini belirtti.

Raporda kamu tedarik kurumlarının fiyatlarının konvansiyonel malzemelerle karşılaştırılabilir olduğu durumlarda sertifikalı yeşil çeliğe öncelik vermesi tavsiye edildi. Ayrıca kamu tarafından finanse edilen altyapı projelerinde kullanılan yeşil çeliğin miktarının, oranının ve yıldız derecesinin açıklanması çağrısında bulunuldu.

Diğer tavsiyeler arasında yeşil çelik sertifikasyonuyla bağlantılı ürün etiketlerinin uygulamaya alınması, merkezi hükümet ile eyalet yönetimleri arasındaki tedarik politikalarının koordine edilmesi, altyapı projeleri için emisyon envanterlerinin oluşturulması ve hurda arzı ile işleme kapasitesinin artırılması yer aldı.

Maharashtra sertifikalı yeşil çelik üretiminde lider

Eyalet bazında Maharashtra'nın 26 tesiste toplam 4,29 milyon mt sertifikalı yeşil çelik üretimi gerçekleştirerek ilk sırada yer aldığı vurgulandı. Tamil Nadu, Pencap, Gujarat ve Batı Bengal eyaletlerinin her birinin yaklaşık 1 milyon mt üretim yaptığı aktarıldı. CCTS hedeflerine yönelik taslak metin baz alındığında Maharashtra, Gujarat ve Odisha eyaletlerinin 2026-27 mali yılı itibarıyla Hindistan'ın yeşil çelik arzının yaklaşık %73'ünü oluşturabileceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

CEEW, ülkenin mevcut yasal düzenlemeleri kapsamında yeşil çelik arzının önemli bir ölçeğe ulaşmaya başladığını ve bu nedenle Hindistan'ın yeşil çelik alımlarını artırmak için büyük teknolojik atılımları veya kapsamlı yeni teşvik programlarını beklemesine gerek olmadığını ekledi.