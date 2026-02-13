 |  Giriş 
Bharat Coking Coal koklaşabilir taş kömürü üretimini %15 artırmak için kapasite genişletiyor

Cuma, 13 Şubat 2026 10:09:30 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da faaliyet gösteren Coal India Limited’in bağlı şirketlerinden Bharat Coking Coal Limited (BCCL), Block-E sahasının kapasitesini genişleterek koklaşabilir taş kömürü üretimini %15 artışla yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor. Projenin 2025-26 mali yılı içerisinde başlatılması öngörülüyor.

Şirket, söz konusu kapasite artışının koklaşabilir taş kömürü portföyünü önemli ölçüde güçlendireceğini ve özellikle yerel çelik sektöründen gelen artan talebin karşılanması için uzun vadeli tedarikçi konumunu daha da pekiştireceğini belirtti.

Öte yandan BCCL, yıllık 2 milyon mt kapasiteli Bhojudih kömür yıkama tesisini de başarıyla devreye aldığını açıkladı. Tesisin önümüzdeki iki ila üç hafta içinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Devreye alma süreciyle birlikte şirketin yıkanmış kömür üretiminin artacağı, bunun da daha yüksek gelir ve daha fazla katma değer sağlayacağı ifade edildi. Bhojudih yıkama tesisinin faaliyete geçmesiyle kaliteli yıkanmış koklaşabilir taş kömürü arzının güvence altına alınarak çelik üreticilerine destek sağlanmasının da hedeflendiği kaydedildi.


