IEEFA: Hindistan’ın düşük emisyonlu çelik üretimine geçişte yeşil hidrojen kritik rol oynayacak

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan rapora göre Hindistan’ın ham çelik üretimini 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarma planı, ithal koklaşabilir taş kömürüne olan yüksek bağımlılık nedeniyle yapısal riskleri artırıyor.

Raporda, Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %90’ını ithalat yoluyla karşıladığı belirtildi. Halihazırda planlanan veya inşa aşamasındaki yıllık yaklaşık 182 milyon mt’luk yüksek fırın kapasitesiyle birlikte kömür talebinin yıllık yaklaşık 140 milyon mt daha yükselebileceği ve bu nedenle Hindistan’ın, küresel fiyatlardaki dalgalanmalara ve tedarikteki aksamalara maruziyetinin artabileceği ifade edildi.

Hindistan hükümetinin Koklaşabilir Taş Kömürü Misyonu kapsamında yerel üretimin 2030’a kadar 140 milyon mt’a çıkarılmasının hedeflenmesine rağmen çelik kapasitesinde planlanan artışın yerel kömür arzını aşmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Hidrojen bazlı DRI uzun vadeli stratejik çözüm olarak öne çıkıyor

IEEFA, kömür kullanımını azaltmak için doğrudan indirgenmiş demir (DRI)-elektrik ark ocağı üretim rotasının uygulanabilir bir alternatif olduğunu söyledi. Doğal gaz bazlı DRI üretiminin geleneksel yüksek fırın rotasına kıyasla emisyonları düşürdüğünü ancak ithal doğal gaza olan bağımlılığın enerji güvenliği açısından sınırlayıcı olmaya devam ettiğini aktardı.

Buna karşılık yerel yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen yeşil hidrojenin hem emisyon yoğunluğunu hem de ithal hammaddeye olan bağımlılığı azaltabilecek daha sürdürülebilir bir çözüm olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Hindistan’da yeşil çelik talebinin 2030 yılına kadar 4,49 milyon mt’a ulaşabileceği ve dolayısıyla yalnızca çelik üretiminde kullanılmak üzere yıllık yaklaşık 5 milyon mt hidrojen gerekebileceği tahmin ediliyor.

Hindistan’da hidrojen bazlı çelik üretimi devreye giriyor

Hindistan’da hidrojen bazlı çelik üretiminin halihazırda başladığı dile getirildi. JSW Energy’nin, yakın zaman önce Hindistan’ın ilk ticari ölçekli yeşil hidrojen tesisini devreye aldığı belirtildi. Hükümetin SIGHT teşvik programı tarafından desteklenen uzun vadeli enerji alım anlaşması kapsamında JSW Steel’in Vijayanagar DRI tesisine hidrojen tedarik edildiği bildirildi.

Son ihalelerde hidrojen fiyatlarının yaklaşık 4,67$/kg seviyesinde yer aldığı görüldü ve bu durumun, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesiyle Hindistan’ın önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın en düşük maliyetli yeşil hidrojen üreticilerinden biri olabileceği beklentisini güçlendirdiği vurgulandı.

İhracat hedefleri lojistik ve sertifikasyon engelleriyle karşı karşıya

IEEFA, hidrojen ihracat pazarlarının geliştirilmesi yönündeki hedeflere rağmen taşımacılık ve sertifikasyonla ilgili ciddi zorluklar olduğuna dikkat çekti. Hidrojenin genellikle amonyağa dönüştürülerek taşınması ve varış noktasında yeniden ayrıştırılması gerekliliğinin maliyetleri artırdığı paylaşıldı.

Özellikle AB’nin Biyolojik Olmayan Yenilenebilir Yakıtlar (RFNBO) programı gibi farklı uluslararası sertifikasyon sistemlerinin de hidrojenin küresel ölçekte ticareti yapılan bir emtia haline gelmesini zorlaştırdığına vurgu yapıldı. Bu durumun, bazı hidrojen merkezi ihalelerinin iptal edilmesine ve politikaların yerel tüketime odaklanmasına yol açtığı belirtildi.

Politikalar yeşil çeliğin yaygınlaşmasında belirleyici olacak

Rapora göre Hindistan çelik sektöründe yeşil hidrojenin kullanılması, enerji güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşılması açısından en hızlı fırsatı sunuyor.

Hindistan-İsveç arasındaki iş birlikleri kapsamında yürütülen pilot projelerin, hidrojen teknolojilerinin ülkelerde çıkarılan demir cevherinin özelliklerine ve daha küçük ölçekli tesislere uyarlanmasını araştırdığı aktarıldı. Ayrıca çalışmaların, hidrojen entegrasyonunun döner fırın proseslerinde maliyet avantajı ve operasyonel esneklik sağlayabileceğini ortaya koyduğu da eklendi.

IEEFA, yeşil çelik üretiminin yaygınlaşmasının yeşil kamu alımları, hidrojen kullanım yükümlülükleri, altyapı maliyetlerini azaltmak için sanayi kümelenmeleri ve erken aşamadaki yatırımları destekleyecek uygun finansman mekanizmaları gibi koordineli politika adımlarına bağlı olacağını kaydetti.