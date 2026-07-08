Hindistan demir çelik sektörü için sera gazı emisyon hedeflerini belirleyen taslak düzenlemeyi yayımladı

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı, demir çelik sektörüne yönelik sera gazı emisyon hedeflerini belirleyen ve sektörü ülkenin Karbon Kredi Ticaret Sistemi (CCTS) ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan taslak düzenlemeyi yayımladı.

Taslak düzenleme kapsamında, JSW Steel, Tata Steel, SAIL (Steel Authority of India) ve ArcelorMittal Nippon Steel gibi sektörün önde gelen şirketlerinin de aralarında bulunduğu 255 sanayi tesisi için emisyon azaltım hedefleri belirlendi.

Taslakta, 2023-24 mali yılı ürün üretimi ve emisyon yoğunluğu açısından baz yıl olarak kabul edilirken, 2026-27 mali yılı ise çelik tesisleri, sünger demir üreticileri ve ferroalyaj üreticileri için uyum hedef yılı olarak belirlendi. Taslağa ilişkin itiraz ve görüşlerin iletilmesi için 60 günlük süre tanındı.

Taslak düzenlemede hedefler, yalnızca karbondioksiti değil, tüm sera gazlarının küresel ısınma potansiyellerini dikkate alan karbondioksit eşdeğeri ton (tCO₂e) cinsinden tanımlandı.

Hindistan'ın Karbon Kredi Ticaret Sistemi, emisyon azaltımını piyasa temelli bir mekanizma aracılığıyla teşvik edecek bir çerçeve oluşturmak ve ülkenin iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2023 yılında yürürlüğe girmişti.