Tenaris Karadeniz'deki Sakarya doğal gaz projesi için ilk parti boruları teslim etti

Çarşamba, 30 Mart 2022 17:51:34 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris Türkiye kıyılarındaki Sakarya boru hattı için ilk parti ürünü teslim ettiğini açıkladı.

Sakarya gaz sahası Karadeniz’in derin sularında Türkiye kıyılarının yaklaşık 150 km açığında yer alıyor. 2023 yılında ilk fazın tamamlanmasıyla Türkiye doğal gaz şebekesine günde 10 milyon metreküp gaz tedarik edilecek. Projenin yerel doğal gaz talebinin yaklaşık %30’unu karşılaması bekleniyor.

Tenaris korozyon önleyici ve beton kaplamaların yanı sıra boru hattının geliştirilmesi için çeşitli çaplara ve et kalınlıklarına sahip 68.000 mt boru tedarik edecek.

Sakarya projesinde ilk doğal gazın 2023 yılına kadar üretilmesi hedefleniyor.