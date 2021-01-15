Teksaslı boru üreticisi yeni ERW boru tesisi için planlarını açıkladı

Cuma, 15 Ocak 2021 12:14:25 (GMT+3) | San Diego

Houston, Teksas merkezli OCTG, hat borusu ve ilgili hizmetlerin sağlayıcısı olan Tex-Isle Inc., 2020’nin üçüncü çeyreğinde Robstown, Teksas’ta yeni bir çelik boru tesisi açmayı planladığını duyurdu.

2009 yılında Tex-Isle, son on yılda iki yeni bölümün oluşturulmasını içeren dikey bir entegrasyon girişimini başlatmıştı: George West, Teksas’ta Tex-Isle Coating ve Robstown, Teksas’ta Tex-Isle Processing. Bu yatırım, şirketin Robstown’da bulunan OCTG ısıl işlem, denetim ve yivleme tesisinin yanında yer alacak. Tesis tamamlandığında, Tex-Isle’nin varlığa dayalı dağıtım modelini geliştirecek ve diğer tesislerine hammadde sağlayacak. Tesis, şirketin bölgedeki toplam sermaye yatırımını yaklaşık 100 milyon $’a çıkaracak.

Genel olarak, tesis yıllık 350.000 ton üretim kapasitesine sahip olacak, bunun 250.000 tonu API kalite için, kalan 100.000 tonu ise yapısal ürünler için ayrılacak. Şirket yaptığı açıklamada, yapısal boruların eklenmesinin, hızla büyüyen Corpus Christi ve Güney Teksas bölgelerine ihtiyaç duyulan tedariki sağlayacağını söyledi.

Tesis, ayrıca %100 elektrik teknolojisi ile çalışacak şekilde tasarlandı ve tesise enerji sağlamak için yenilenebilir enerji kullanımına olanak sağlıyor. Tüm elektrik üretimine ek olarak, boru fabrikasının hammaddesi olan sıcak haddelenmiş rulo, ürünlerini elektrik ark ocağı teknolojisini kullanarak %85’e kadar geri dönüştürülmüş malzemeden üreten üreticiler tarafından tedarik edilecek.