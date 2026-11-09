ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada'da düştü - 45. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 6 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla 1 adet artışla 604 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 131 adet seviyesinde kaydedilirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 463 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 56 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 223 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 32 adet artış kaydetti.