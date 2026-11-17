Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 13 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla 3 adet düşüşle 601 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 127 adet seviyesinde kaydedilirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 463 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 52 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 233 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 45 adet artış kaydetti.