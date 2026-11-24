ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %29,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %48,8 artışla 145.975 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 115,9 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 133,1 milyon $'a kıyasla 151,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 44.845 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 39.125 mt'a kıyasla 71.148 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 26.518 mt ile Tayvan, 16.306 mt ile Meksika ve 6.875 mt ile Avusturya takip etti.