ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada'da yükseldi - 44. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 30 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 603 adet seviyesinde kaldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 130 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 462 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 57 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 226 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 39 adet artış kaydetti.