ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %25,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,8 artışla 65.486 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 61,4 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 54,9 milyon $'a kıyasla 75 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 7.392 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 31.180 mt'a kıyasla 26.285 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 5.653 mt ile Meksika, 5.632 mt ile Tayvan ve 5.409 mt ile Hindistan takip etti.