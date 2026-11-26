Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., ABD'de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın yaklaşık 127 milyon $ değerinde yeni satış siparişleri aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda alınan siparişler kapsamında üretim ve sevkiyatların 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi ve söz konusu satışların şirketin aynı yıla ait konsolide gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Borusan Boru, üretim ve sevkiyat takvimine ilişkin öngörülerin ilgili projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olağan değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini belirtti.

Şirket, siparişlerin tonajına, ürün özelliklerine ve müşterilere ilişkin bilgi paylaşmadı.