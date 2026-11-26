ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,8 artışla 14.029 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 37,2 milyon $'a ve 2025'in Eylül ayında kaydedilen 26,9 milyon $'a kıyasla 48 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 7.504 mt'a ve 2025'in Eylül ayında kaydedilen 8.676 mt'a kıyasla 8.000 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.158 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD'nin önemli miktarda (1.000 mt veya üzeri) OCTG boru ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.