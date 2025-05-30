TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi yılın ilk artışını Nisan’da kaydetti

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %7 artışla üç milyon mt'a, yılın ilk dört ayında ise yıllık %1 düşüşle 12,26 milyon mt’a geriledi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %3,1 artışla 3,29 milyon mt, Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %6,3 düşüşle 12,04 milyon mt seviyesine indi.

Nisan ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %14,4 artışla 1,17 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %6 artışla 813,06 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %17,3 artışla 4,96 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,6 artışla 3,36 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Nisan döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %19,7 ve %11,2 artışla yine sırasıyla 2,11 milyon mt ve 2,64 milyon mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise 212.320 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Nisan ayında yıllık %9,1 düşüşle 1,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %13 düşüşle 1 milyar $ oldu. Ocak-Nisan döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,9 artışla 5,58 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 4,03 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk dört ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %3,9 düşüş ve %14,6 artışla yine sırasıyla 2,71 milyon mt ve 511.377 mt olurken, yarı mamul ithalatı 2,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %72,42 seviyesinden %83,44 seviyesine yükseldi.

Açıklamaya göre AB Çelik ve Metal Eylem Planı'na hurda kısıtlamalarının dahil edilmesi gibi gelişmelerle hurda ticaretinin engellenmesi küresel bir trend haline geldi. Dekarbonizasyon çalışmaları nedeniyle 2030 yılında hurda talebininin %20 artması bekleniyor. Türkiye'nin %20 pay ile en büyük hurda ithalatçısı olması ve olası kısıtlamalar göz önüne alındığında ülkenin hurda ihtiyacını alternatif pazarlar ve girdilerden karşılaması ve yerel hurda üretimini artıracak önlemler alınması gerekiyor.

Öte yandan 2025 yılında ülkenin ithalatının artarak devam edeceği ve sıkı ekonomik politikaların tüketimdeki büyümeyi geciktireceği göz önünde bulundurulduğunda yılın başında görülen iyimser beklentilerin son dönemdeki gelişmeler nedeniyle daha temkinli hale geleceği öngörülüyor.

TÇÜD, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatı sınırlandırabilmek amacıyla mevcut koruma önlemleri ve antidamping vergilerine ek olarak dahilde işleme rejiminin yerel alımları önceliklendiren bir zemine oturtulması gerektiğine dikkat çekti. Derneğe göre Türkiye çelik sektörüne karşı uygulanan koruma önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi ve girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınması, rekabet gücünün ve cari işlem dengesi açığının kapatılmasına yönelik desteğin artırılmasını sağlayacak.

Türkiye ham çelik üretimi - Nisan 2025