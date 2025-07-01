TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Mayıs ayında yeniden düşüş kaydetti

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi Nisan ayında gösterdiği %7 artışın sonrasında bu yılın Mayıs ayında yeniden gerileyerek yıllık %2,8 düşüşle 3,15 milyon mt olurken, yılın ilk beş ayında ise yıllık %1,4 düşüşle 15,41 milyon mt’a indi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %5,7 artışla 3,75 milyon mt olurken, Ocak-Mayıs döneminde ise yıllık %4,7 düşüşle 15,51 milyon mt seviyesine indi.

Mayıs ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %21,1 artışla 1,36 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %9,2 artışla 922,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %18 artışla 6,32 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,9 artışla 4,28 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Mayıs döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %20,2 ve %12,9 artışla yine sırasıyla 2,73 milyon mt ve 3,34 milyon mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise 245.089 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Mayıs ayında yıllık %24,6 artışla 1,89 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %0,1 düşüşle 1,27 milyar $ oldu. Ocak-Mayıs döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %6 artışla 7,48 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,1 düşüşle 5,30 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk beş ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %0,7 düşüş ve %9,3 artışla yine sırasıyla 3,63 milyon mt ve 631.514 mt olurken, yarı mamul ithalatı 3,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %71,03 seviyesinden %80,74 seviyesine yükseldi.

TÇÜD, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın sınırlandırılması için koruma önlemleri ve anti damping vergilerinin yanı sıra dahilde işleme rejiminin de yerel tedarike öncelik verilecek şekilde düzenlenmesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Türkiye ham çelik üretimi - Mayıs 2025