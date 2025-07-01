 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÇÜD:...

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Mayıs ayında yeniden düşüş kaydetti

Salı, 01 Temmuz 2025 12:08:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi Nisan ayında gösterdiği %7 artışın sonrasında bu yılın Mayıs ayında yeniden gerileyerek yıllık %2,8 düşüşle 3,15 milyon mt olurken, yılın ilk beş ayında ise yıllık %1,4 düşüşle 15,41 milyon mt’a indi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %5,7 artışla 3,75 milyon mt olurken, Ocak-Mayıs döneminde ise yıllık %4,7 düşüşle 15,51 milyon mt seviyesine indi.

Mayıs ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %21,1 artışla 1,36 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %9,2 artışla 922,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %18 artışla 6,32 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,9 artışla 4,28 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Mayıs döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %20,2 ve %12,9 artışla yine sırasıyla 2,73 milyon mt ve 3,34 milyon mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise 245.089 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Mayıs ayında yıllık %24,6 artışla 1,89 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %0,1 düşüşle 1,27 milyar $ oldu. Ocak-Mayıs döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %6 artışla 7,48 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,1 düşüşle 5,30 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk beş ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %0,7 düşüş ve %9,3 artışla yine sırasıyla 3,63 milyon mt ve 631.514 mt olurken, yarı mamul ithalatı 3,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %71,03 seviyesinden %80,74 seviyesine yükseldi.

TÇÜD, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın sınırlandırılması için koruma önlemleri ve anti damping vergilerinin yanı sıra dahilde işleme rejiminin de yerel tedarike öncelik verilecek şekilde düzenlenmesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Türkiye ham çelik üretimi - Mayıs 2025

Türkiye ham çelik üretimi - Mayıs 2025

Etiketler: Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi yılın ilk artışını Nisan’da kaydetti

30 May | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı Mart’ta arttı, ithalatı düştü

02 May | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları birinci çeyrekte yükseldi

16 Nis | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat döneminde %72,63’e geriledi

28 Mar | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %65 düştü

22 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

Evraz’ın ham çelik üretimi ilk çeyrekte %8,7 arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi haziran ayında %2,7 yükseldi

20 Tem | Çelik Haberler

NLMK’nın ham çelik üretimi ikinci çeyrekte %6 arttı

14 Tem | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı ekim ayında kasıma göre %9,7 arttı

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis