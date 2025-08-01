TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in ilk yarısında geriledi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre bu yılın Haziran ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 2,87 milyon mt olurken, yılın ilk altı ayında ise yıllık %1,7 düşüşle 18,3 milyon mt’a geriledi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %8,8 artışla 3,07 milyon mt olurken, Ocak-Haziran döneminde ise yıllık %2,6 düşüşle 18,59 milyon mt seviyesine indi.

Haziran ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %21,5 artışla 1,37 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %13,5 artışla 931,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında ülkenin çelik ihracatı yıllık %18,6 artışla 7,68 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,8 artışla 5,21 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Haziran döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %19,4 ve %14,3 artışla yine sırasıyla 3,35 milyon mt ve 4,01 milyon mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise 323.210 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Haziran ayında yıllık %52,4 artışla 1,78 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %28,7 artışla 1,19 milyar $ oldu. Ocak-Haziran döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,6 artışla 9,26 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,3 düşüşle 6,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk yarısında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %2,1 ve %15 artışla yine sırasıyla 4,41 milyon mt ve 774.709 mt olurken, yarı mamul ithalatı 4,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %73,50 seviyesinden %80,18 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya ile olan çelik dış ticaret açığı büyümeye devam etti. Ülkenin Uzak Doğu’dan ithalatı yıllık %9,9 artışla 4,7 milyon mt’a çıkarken, ihracatı yıllık %29 düşüşle 59.200 mt gibi oldukça düşük bir seviyeye geriledi. Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı yıllık %74,5 artışla 2,2 milyon mt olurken, ihracatı yıllık %73,6 düşüşle 11.100 mt oldu. Türkiye’nin çelik ihracatındaki en büyük kayıp Latin Amerika pazarında kaydedildi. Türkiye’nin söz konusu bölgeye ihracatı yıllık %29,5 düşerek 355.000 mt’a gerilerken, AB pazarına ihracatı yıllık %38,6 artışla, 3,4 milyon mt’a yükseldi.

Dernek, Haziran ayında ithalatta görülen artışın yanı sıra özellikle Çin, Rusya ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden, DİR kapsamında yapılan ithalatın Türkiye çelik sektörü için ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti. Bazı ürünlerde %100’e yaklaşan DİR kapsamındaki ithalatın, Türkiye’de üretimi bulunmayan ürünlerin işlenerek ihraç edilmesine yönelik değil de sınırlı katma değerle ihracat gerçekleştirebilmek için yapılmaya başlanmasıyla ülkedeki üretim kapasitesiyle rekabet eden bir konuma geldiği bildirildi. TÇÜD, DİR sisteminin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan TÇÜD, başta ABD ve AB vergileri olmak üzere ilave koruma önlemi alan ülkelerden sapan ithalatın önüne geçmek üzere önlemler alınmasının Türkiye çelik sektörünün cari işlem dengesi açığının kapatılması için önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye ham çelik üretimi - Haziran 2025