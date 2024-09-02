TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı Temmuz’da %24 geriledi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Temmuz ayında yıllık %4 artışla 3,05 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %14,9 artışla 21,67 milyon mt seviyesine yükseldi. Türkiye yılın ilk yedi ayında Vietnam’ın ardından dünyada ham çelik üretimini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %6,2 düşüşle 21,81 milyon mt olurken, yalnızca Temmuz ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %19,3 düşerek 2,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %48,7 artışla 1,25 milyon mt olurken bu ihracatın değeri %35,7 artışla 903,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yıllık %45,3 artışla 7,73 milyon mt seviyesinde yer alırken bu dönemdeki ihracatın değeri %25,1 artışla 5,69 milyar $ oldu. Yılın ilk yedi ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 62.151 mt ve 103.555 mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Temmuz ayında yıllık %24 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %29,6 düşüşle 987,89 milyon $ oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise ithalat %14,8 düşüşle 9,4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %21 düşüşle 7,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Türkiye 2,14 milyon mt yassı, 1,58 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Ocak-Temmuz döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %47,86’ya kıyasla %75,8 seviyesine çıktı.