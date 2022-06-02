TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı ve ithalatı Ocak-Nisan döneminde düştü

Perşembe, 02 Haziran 2022 17:31:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Nisan ayında yıllık %1,6 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde yıllık %3,2 düşüşle 12,8 milyon mt oldu.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %5,1 düşüşle 11,5 milyon mt olurken, yalnızca Nisan ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %1,2 düşüşle 3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %12,1 düşüşle 1,4 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %18,1 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ihracat yıllık %0,5 düşüşle 5,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %39,3 artışla 5,4 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Nisan ayında yıllık %17,9 düşüşle 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %11,2 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ocak-Nisan döneminde ise ithalat %4,7 düşüşle 5,3 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %35,7 artışla 5,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %92,6 seviyesinden %95 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre, ülkenin hurda ithalatı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve AB’den hurda ithalatının azalması nedeniyle Nisan ayında düştü. AB’nin hurda ihracatına kısıtlamalar getirmeye çalışmasının Türkiye’nin AB ile arasındaki Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği Anlaşmalarına tamamen aykırı olduğunu ifade eden dernek, söz konusu olası kısıtlamaların Türk çelik sektörünün yeşil mutabakata ilişkin çalışmalarını da olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. TÇÜD’e göre, hurda ihracatının engellenmesi AB’li çelik üreticilerine daha düşük fiyatlarla hurda tedarik etme imkânı sağlayarak haksız rekabete yol açarken, diğer taraftan da düşen fiyatlar sebebiyle gelirleri azalacak olan AB’deki hurda üreticilerinin yatırımlarını, hurda toplama faaliyetlerini ve iklim değişikliğine yönelik çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek.