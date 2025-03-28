 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÇÜD:...

TÇÜD: Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat döneminde %72,63’e geriledi

Cuma, 28 Mart 2025 16:57:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre bu yılın Şubat ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüşle 2,9 milyon mt olurken, yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 6,1 milyon mt’a geriledi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %18,6 artışla 3,4 milyon mt, Ocak-Şubat döneminde ise yıllık %9,8 artışla, 7 milyon mt seviyesine çıktı. 

Şubat ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %3,2 artışla 1,2 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 790,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %11,8 artışla 2,3 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,8 artışla 1,5 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Şubat döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %15,6 ve %5,3 artışla yine sırasıyla 907.347 mt ve 1,3 milyon mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise 99.182 mt seviyesinde yer aldı. 

Türkiye’nin çelik ithalatı Şubat ayında yıllık %17,6 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %3,8 artışla 940,1 milyon $ oldu. Ocak-Şubat döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %21,6 artışla 3,1 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,8 artışla 2,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk iki ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %14,3 artış ve %2,7 düşüşle yine sırasıyla 1,49 milyon mt ve 198.290 mt olurken, yarı mamul ithalatı 1,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %76,18 seviyesinden %72,63 seviyesine geriledi.

Açıklamaya göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yıllık %80,6 düşüşle 14.700 mt’a geriledi. Türkiye’nin Uzak Doğu/Güney Asya bölgesine yönelik ihracat yıllık %37,6 düşüşle 20.500 mt seviyesinde kaydedilirken, söz konusu bölgeden yapılan ithalatın yıllık %28,5 artışla 1,6 milyon mt’a yükselmesi Türkiye’nin Uzak Doğu ülkeleriyle çelik dış ticaretindeki açığı büyüttü.

Küresel korumacılık önlemlerinin artmasıyla ticaretin giderek bölgeselleştiğini ifade eden TÇÜD, ABD’nin vergileri artırma yönündeki kararının ardından AB’nin ticaretin sapacağı gerekçesiyle birçok ülkeye ayrılan kotaları sınırlamasının Türkiye’nin AB’ye yönelik ihracatında baskı oluşturacağını belirtti. Dernek, giderek artan korumacılık önlemleri karşısında benzer ticaret politikalarının yürürlüğe konulmasının ve yurt içindeki tüketim artışının iç piyasadan karşılanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.


Etiketler: Ham Çelik Yarı Mamul Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %65 düştü

22 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

Evraz’ın ham çelik üretimi ilk çeyrekte %8,7 arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi haziran ayında %2,7 yükseldi

20 Tem | Çelik Haberler

NLMK’nın ham çelik üretimi ikinci çeyrekte %6 arttı

14 Tem | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı ekim ayında kasıma göre %9,7 arttı

05 Ara | Çelik Haberler

ABD çelik ithalatı kasım ayında arttı

04 Ara | Çelik Haberler

Çin’in metalürjik kok üretimi ocak-şubat döneminde %3 arttı

01 Nis | Çelik Haberler

Japonya'nın ham çelik üretimi ilk iki ayda %3,8 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

Evraz ikinci çeyrekte ham çelik üretimini hafifçe artırdı

16 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis