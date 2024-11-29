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TÇÜD: Cansız talep nedeniyle yılın son iki ayında Türkiye’nin ihracatındaki artışın hızı kesilecek

Cuma, 29 Kasım 2024 12:31:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %0,7 artışla üç milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %12,4 artışla 30,9 milyon mt seviyesine yükseldi. Ekim ayında Türkiye dünyanın en büyük ham çelik üreticileri sıralamasında 9. sıraya gerilese de yılın ilk 10 ayında Vietnam’ın ardından dünyada ham çelik üretimini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %1,8 düşüşle 31,4 milyon mt olurken, yalnızca Ekim ayında ülkenin nihai mamul tüketimi %19 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %8,5 düşüşle 989.900 mt olurken bu ihracatın değeri %6,2 düşüşle 728,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ihracat yıllık %30,7 artışla 11,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %18,7 artışla 8,2 milyar $ oldu. Yılın ilk 10 ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 4,94 milyon mt ve 5,93 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ekim ayında yıllık %39,8 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %16,8 artışla 1,2 milyar $ oldu. Ocak-Ekim döneminde ise ithalat %7,2 düşüşle 13,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %15,6 düşüşle 10,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye 6,73 milyon mt yassı, 1,09 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Ocak-Ekim döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %54’e kıyasla %76 seviyesine çıktı.

TÇÜD'ün açıklamasına göre yılın son iki ayında başta AB ülkeleri olmak üzere çelik talebinde görülen daralma nedeniyle Türkiye’nin çelik ihracatındaki artışın %20’nin altına düşmesi, buna karşılık ithalattaki yüksek oranlı artışın kontrol altına alınarak ihracat ve ithalat arasında makul bir dengenin kurulması bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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