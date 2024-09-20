Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %3,2 ve yıllık %3,9 düşüş göstererek 6,87 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Temmuz ayına kıyasla %0,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 5,17 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 56,66 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,5 gerileyerek 40,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ağustos ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: