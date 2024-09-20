 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 geriledi

Cuma, 20 Eylül 2024 14:34:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %3,2 ve yıllık %3,9 düşüş göstererek 6,87 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Temmuz ayına kıyasla %0,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 5,17 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 56,66 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,5 gerileyerek 40,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Ağustos 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

355.700

-2

-6,5

Çubuk      

515.600

-9,5

-10

Filmaşin      

94.500

-16,3

-11,6

Kalın levha      

639.400

-6,3

-14,5

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.981.800

-3,9

-2,6

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.161.600

-1,5

-3,7

Galvanizli sac      

659.000

-0,2

-5,3

Kaynaklı boru      

204.000

-15,4

-13,7

Etiketler: Profil Pik Demir Ham Çelik Levha Filmaşin Galvanizli Boru Hammaddeler Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %2 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %1,6 yükseldi

26 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %2 düştü

23 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

26 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

26 Oca | Çelik Haberler

Japonya’da ham çelik üretimi ve talep 2024 yılında yatay seyredecek 

22 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %7,1 arttı

22 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %1,8 düştü

25 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis