Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %3,2 ve yıllık %3,9 düşüş göstererek 6,87 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Temmuz ayına kıyasla %0,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 5,17 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 56,66 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,5 gerileyerek 40,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ağustos 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
355.700
|
-2
|
-6,5
|
Çubuk
|
515.600
|
-9,5
|
-10
|
94.500
|
-16,3
|
-11,6
|
Kalın levha
|
639.400
|
-6,3
|
-14,5
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.981.800
|
-3,9
|
-2,6
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.161.600
|
-1,5
|
-3,7
|
659.000
|
-0,2
|
-5,3
|
Kaynaklı boru
|
204.000
|
-15,4
|
-13,7