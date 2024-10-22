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Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

Salı, 22 Ekim 2024 11:13:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3,6 ve yıllık %5,8 düşüş göstererek 6,62 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,6 düşüşle 4,80 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 63,29 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,7 gerileyerek 45,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Eylül 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

354.900

-0,2

-14,4

Çubuk      

597.000

15,8

-9,6

Filmaşin      

117.000

23,8

16,7

Kalın levha      

665.900

4,1

-8

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.810.200

-7,1

-2,8

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.193.400

2,7

2,6

Galvanizli sac      

709.700

8,2

-0,1

Kaynaklı boru      

225.800

7,3

-8,2

Etiketler: Levha Galvanizli Ham Çelik Filmaşin Profil Pik Demir Boru Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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