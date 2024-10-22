Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3,6 ve yıllık %5,8 düşüş göstererek 6,62 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,6 düşüşle 4,80 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 63,29 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,7 gerileyerek 45,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Eylül 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
354.900
|
-0,2
|
-14,4
|
Çubuk
|
597.000
|
15,8
|
-9,6
|
117.000
|
23,8
|
16,7
|
Kalın levha
|
665.900
|
4,1
|
-8
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.810.200
|
-7,1
|
-2,8
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.193.400
|
2,7
|
2,6
|
709.700
|
8,2
|
-0,1
|
Kaynaklı boru
|
225.800
|
7,3
|
-8,2