Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3,6 ve yıllık %5,8 düşüş göstererek 6,62 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,6 düşüşle 4,80 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 63,29 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,7 gerileyerek 45,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Eylül ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: