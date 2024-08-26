Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında aylık %1,1 artış ve yıllık %3,8 düşüş göstererek 7,1 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Haziran ayına kıyasla %1,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 5,14 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 49,80 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,5 gerileyerek 35,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: