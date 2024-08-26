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Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 14:31:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında aylık %1,1 artış  ve yıllık %3,8 düşüş göstererek 7,1 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Haziran ayına kıyasla %1,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 5,14 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 49,80 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,5 gerileyerek 35,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Temmuz 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

363.000      

-7,5

-0,8

Çubuk      

570.000    

-10,2

-16,5

Filmaşin      

112.900      

-7,3

2,4

Kalın levha      

682.700      

2,5

-6,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

3.103.600

8

-1,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.179.000      

4,7

-5,1

Galvanizli sac      

660.500

-1,6

-8,4

Kaynaklı boru      

241.200    

1,6

2,9

Etiketler: Filmaşin Pik Demir Boru Profil Levha Galvanizli Ham Çelik Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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