Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında aylık %1,1 artış ve yıllık %3,8 düşüş göstererek 7,1 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Haziran ayına kıyasla %1,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 5,14 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 49,80 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,5 gerileyerek 35,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Temmuz 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
363.000
|
-7,5
|
-0,8
|
Çubuk
|
570.000
|
-10,2
|
-16,5
|
112.900
|
-7,3
|
2,4
|
Kalın levha
|
682.700
|
2,5
|
-6,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.103.600
|
8
|
-1,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.179.000
|
4,7
|
-5,1
|
660.500
|
-1,6
|
-8,4
|
Kaynaklı boru
|
241.200
|
1,6
|
2,9