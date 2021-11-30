TÇÜD: Türkiye çelik üretimindeki artışın önümüzdeki iki ay devam etmesi bekleniyor

Salı, 30 Kasım 2021 17:48:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %8 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %14,2 artışla 33,3 milyon mt oldu.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %13,2 artışla 27,6 milyon mt olurken, yalnızca Ekim ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %0,6 düşüşle 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %23 artışla 1,9 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %124 artışla 1,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ihracat yıllık %24,6 artışla 16,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %98,5 artışla 13,4 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ekim ayında yıllık %7,9 artışla 1,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %90,5 artışla 1,2 milyar $ oldu. Yılın ilk 10 ayında ise ithalat %24,8 artışla 12,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %88,6 artışla 11,7 milyar $ oldu.

Yılın ilk 10 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %109 seviyesinden %115 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre, önümüzdeki iki ay içerisinde ülkenin çelik üretimindeki artışın devam edebileceği göz önüne alındığında, yıl sonunda Türkiye’deki üretim artışının dünya çelik üretimindeki yükselişin üç katının üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, ABD ile AB arasında gerçekleşen 232. Madde vergilerine yönelik anlaşmanın ardından dünya çelik ticaretinde uygulanan koruma önlemleri azalmaya başladı. TÇÜD, Türkiye’nin ABD ve AB ülkeleri ile genel dış ticaretinin dengeli bir yapıda olduğu göz önüne alındığında, anlaşmadaki kota uygulamasının Türkiye için de yürürlüğe konulmasının ve ülkenin AB ile olan ilişkilerinde de mevcut kotaların esnetilmesinin önem taşıdığını belirtti.