TÇÜD: Enerjiye gelen zamlar nedeniyle dördüncü çeyrek Türkiye çelik sektörü için zor geçecek

Salı, 04 Ekim 2022 15:49:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ağustos ayında yıllık %21 düşüşle 2,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık %8,8 düşüşle 24,4 milyon mt oldu.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %5,4 düşüşle 21,9 milyon mt olurken, yalnızca Ağustos ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %12,1 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %25 düşüşle 1,4 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %31,5 düşüşle 1,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk sekiz ayında ihracat yıllık %12,4 düşüşle 11,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %8,8 artışla 10,5 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ağustos ayında yıllık %7,1 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %7,9 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ise ithalat yıllık %5,6 düşüşle 10,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %20,7 artışla 11,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %104,2 seviyesinden %93,9 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, son üç ayda üretimdeki aylık ortalama %18,3 ve ihracattaki %14,3 seviyesindeki düşüşler, elektrik enerjisi ve doğal gaz fiyatlarına yapılan %50 oranındaki zamların ve BOTAŞ tarafından 29 Eylül tarihinde gerçekleştirilen yeni düzenlemenin olumsuz etkisini henüz yansıtmıyor. Dernek söz konusu zamlar nedeniyle yılın son çeyreğinin çelik sektörü açısından zor geçeceğini belirtti. Avrupa’da bulunan birçok çelik tesisinin enerji krizi nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatmasıyla Avrupa piyasasındaki talebin Türkiye çelik sektörü tarafından karşılanacağı düşünülse de, elektriğe getirilen zamlar nedeniyle bu fırsat ortadan kalktı. Enerji maliyetlerindeki artışa ek olarak, Avrupa’nın hurda ihracatını sınırlama girişimlerinin Türkiye çelik sektörünün üretimini aksatacağına yönelik endişeler var.