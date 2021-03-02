TÇÜD: Türkiye çelik sektörünün çelik ithalatını azaltmaya yönelik önlem alması gerekiyor

Salı, 02 Mart 2021 15:39:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ocak ayında yıllık %12,7 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında 35,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek dünyanın 7. Avrupa’nın ise en büyük çelik üreticisi olan Türkiye, bu yıl Ocak ayında da bu konumunu korudu.

Ocak ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %15,1 artışla 3,1 milyon mt oldu. Ülkenin uzun mamul tüketimi yıllık %32,9, yassı mamul tüketimi ise yıllık %2,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %15,5 düşüşle 1,3 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %1 düşüşle 749 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı, uluslararası piyasadaki hızlı talep artışından dolayı yetersiz kalan arz ve Türk çelik üreticilerinin yerel piyasaya odaklanması nedeniyle bu yıl Ocak ayında yıllık %14,3 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %12,2 artışla 872 milyon $ oldu.

TÇÜD’e göre, 2020 yılının Haziran ayından itibaren yükseliş eğilimine giren Türkiye ham çelik üretimi, Ocak ayında da bu eğilimi sürdürdü. Ham çelik üretiminde görülen eğilim devam ederse üretim yılın sonunda 38 milyon mt’u aşabilir. Dış piyasalarda uygulanan koruma önlemleri ve Çin’in dünya çelik piyasasına dönmesine yönelik sinyaller 2021 yılında Türkiye’nin ihracatının önündeki engelleri artıracak. Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracat, devam eden koruma önlemleri nedeniyle Ocak ayında yıllık %36,6 düştü. Avrupa Komisyonu Temmuz ayında sona erecek olan koruma uygulamasının devam ettirilmesine yönelik soruşturma başlattı. Uygulanan koruma önlemleri, Türkiye ve AB arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ihlaline neden olduğundan, yerel piyasadaki ithalat eğiliminin yerel tedarike öncelik verilerek kontrol altına alınması gerekiyor.