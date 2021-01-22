NLMK’nın çelik üretimi 2020’de %1 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 14:07:56 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) 2020’nin dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin üretim ve satış raporunu açıkladı. Rapora göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde NLMK’nın ham çelik üretimi, önceki çeyreğe göre %1 artışla 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2020 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %1 artışla 15,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Dördüncü çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları, düşük slab satışları, yıl sonunda artan stok ve ekipman yenilemelerinden dolayı düşen uzun mamul satışı nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %5 düşüş göstererek 4,2 milyon mt oldu. Toplam çelik ürünleri satışları artan pik demir ve kütük talebiyle yıllık bazda %1 artış gösterdi. Yılın tamamında şirketin toplam çelik ürünleri satışları, NLMK Lipetsk’teki yüksek fırın bakım çalışmaları sırasında düşen çelik üretiminden dolayı pik demir satışlarının 1,5 milyon mt’a çıkmasıyla yıllık %3 artışla 17,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde şirketin yerel satışları yerel pazara yapılan satışların düşmesi nedeniyle çeyreklik bazda %7 ve yıllık %10 düşüş göstererek 2,6 milyon mt oldu. 2020 yılında şirketin yerel satışları ABD pazarına yapılan sevkiyat hacimlerinin ve Rusya’da uzun mamul satışlarının düşmesi nedeniyle yıllık %6 düşüşle 10,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ihracat satışları yıllık bazda %21 artış ve yarı mamul sevkiyatlarının düşmesiyle çeyreklik bazda %14 düşüşle 1,6 milyon mt oldu. Yılın tamamında şirketin ihracat satışları, artan pik demir ve kütük ihracatıyla desteklenerek yıllık %17 artışla 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.