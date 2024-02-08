Tayvanlı Foxconn Hindistan’da çip montaj tesisi kuracak

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:23:50 (GMT+3) | Kalküta

Tayvanlı Foxconn, HCL Group ile birlikte Hindistan’da yaklaşık 145 milyon $ yatırımla çip montaj ve test tesisi kuracağını duyurdu.

Foxconn geçtiğimiz yılın Kasım ayında Hindistan’daki bağlı kuruluşu Hon Hai Tecnology India Mega Development aracılığıyla yaklaşık 1,6 milyar $ yatırımla yarı iletken çip üretim tesisi inşa edeceğini de açıklamıştı.

Bu girişimler, söz konusu şirketin geçtiğimiz yıl Vedanta Group ile olan ortaklığını sonlandırmasının ardından Hindistan yarı iletken çip sektörüne giriş yapma yönündeki isteğini gösteriyor.

Öte yandan Foxconn geçtiğimiz yıl 192 milyon $ yatırımla elektronik bileşen tesisi kurmak amacıyla Tamil Nadu eyaleti hükümetiyle de anlaşmaya varmıştı. Ancak söz konusu tesiste üretilecek ürünlerin özellikleri şimdilik açıklanmadı.