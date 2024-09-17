Hint SMEL yeni soğuk haddehanesini devreye aldı

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), Batı Bengal eyaletinde yer alan çelik sahasında inşa ettiği yeni soğuk haddenesinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Kapasitesi yıllık 400.000 mt seviyesinde yer alan soğuk haddehanede boyalı galvalum sac ve galvanizli demir/çelik sac üretimi gerçekleştirecek.

Tesisin ilk aşaması için 41 milyon $ tahsis eden şirket, ikinci aşaması için 31 milyon $ daha yatırım yapacağını ifade etti.

SMEL Başkan Yardımcısı ve İdari Yöneticisi Brij Bhushan Aggarwal, yeni tesisin şirketin satış gelirine %8-10 katkı sağlamasını ve bölgenin boyalı sac arzındaki sıkıntıyı gidermesini beklediğini dile getirdi.